Ben jij rijker dan je denkt? Ontdek het in Poperinge!

Voor de 25ste Antiek- en Rommelmarkt op 1 mei in Poperinge komt een professionele antiekkenner de waarde van jouw schatten op zolder bepalen. Inschrijven kan nog tot 1 april.

De antiek- en brocantemarkt ”t Rommelt op de Markt’ vindt plaats op de Grote Markt, G.Gezellestraat, Paardenmarkt, Goudenhoofdstraat, Ieperstraat, Vroonhof, Priesterstraat (tussen Vroonhof en Vlamingstraat), Vlamingstraat, Garenstraat, Burg. Bertenplein (tot aan de Hondstraat), Hondstraat en Gasthuisstraat.

De kinderrommelmarkt vindt voor de negende keer plaats ter hoogte van het Vroonhof 6, in samenwerking met Huis van het Kind. Daar worden enkel speelgoed en kinderkledij verkocht.

Inschrijven

Voor de jubileumeditie komen er extra evenement aan het Hopmuseum. Een professionele antiekkenner komt er je waardevolle voorwerpen schatten. De schatter neemt je voorwerpen onder de loep en probeert ze een objectieve en benaderende waarde te geven.

Heb jij thuis nog erfstukken, vazen of schilderijen liggen waarvan je wil weten wat ze waard zijn? Schrijf je dan in via www.poperinge.be. Je stuurt een foto van de voorwerpen mee zodat de schatter vooraf al wat opzoekingswerk kan doen. Bij inschrijving kies je ook een tijdslot. Je kan maximum 3 stukken laten schatten en betaalt per voorwerp een kleine bijdrage van 3 euro. Inschrijven gebeurt voor 10 april.

De schatting vindt plaats in het Hopmuseum, waar op die dag ook Museumzondag plaatsvindt. Wie enkel wil kijken hoe een schatting in zijn werk gaat is ook welkom. Er is gratis toegang op zondag 1 mei en er komen ook verkoopstanden met biergerelateerde producten.

(LBR)