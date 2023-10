BeLUG en Rode Kruis organiseren Derde Brick Mania in Harelbeke: “Thema in vuur en vlam”

BeLUG en het Rode Kruis organiseren samen voor de derde keer een Brick Mania in cc Het Spoor in Harelbeke. Dit jaar is het thema In Vuur en Vlam. De bezieler van de samenwerking is Harelbekenaar Andy Wouters. “Ik ben een gepassioneerde fan van LEGO.”

Brick Mania is de overkoepelende naam voor de evenementen met de bekende Deense steentjes georganiseerd door BeLUG, de Belgian LEGO Users Group. Dit is de oudste en grootste club van volwassen fans van LEGO, opgericht in 2003 en met meer dan 1.000 leden. “Ik ben dan ook een trots en actief lid van BeLUG en een ware AFOL, Adult Fan Of LEGO”, aldus Andy Wouters die ook vrijwilliger en penningmeester is van Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Harelbeke. “Samen met enkele anderen ben ik de bezieler van de samenwerking tussen BeLUG en RK. Ik ben een gepassioneerde fan van LEGO.” Brick Mania is al een beetje bekend bij de leden waardoor er veel inschrijvingen zijn .“We hebben nu twee zalen, meer dan 1.000 vierkante meter, gevuld. Dit jaar is ons thema In Vuur en Vlam. Er is dus heel wat brandweer en ander vuurwerk te zien. Er zijn natuurlijk heel veel unieke bouwwerken en ook verkoop van tweedehands en nieuwe LEGO. Voor de liefhebbers zijn er een zoektocht, een speelhoek en andere activiteiten.”

Mozaïek

Maarten Steurbaut ontwierp met 40.000 steentjes een grote mozaïek van 1,5 x 2,5 meter die tijdens het weekend gebouwd moet worden door de bezoekers. Het thema is Disney 100 jaar en dus In Vuur en Vlam. Meer wil Maarten niet verklappen. (PVH)

Brick Mania Harelbeke heeft plaats in cc Het Spoor op 28 oktober van 10 tot 18 uur, op 29 oktober van 10 tot 17 uur. De toegang kost 3 euro en is gratis voor kinderen tot en met 6 jaar.