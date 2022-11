Belgisch kampioenschap streetlanglaufen op kerstmarkt

Na vier jaar afwezigheid is er op 3 december opnieuw een kerstmarkt in Marke. De tweejaarlijkse kerstmarkt pakt elk editie uit met een uitschieter, dit jaar het Belgisch kampioenschap streetlanglaufen.

Bram Verscheure, Dries Bossuyt, Kris Tytgat en Steven Vanden Brande zijn de organisatoren die de krachten bundelen om de Markenaren een gezellige kerstmarkt aan te bieden.

De kerstmarkt start om 17 uur. In de Markekerkstraat vanaf café ’t Schuttershof tot café Sint Jan staan er tal van eet-, drank- en geschenkenkraampjes, uitgebaat door handelaars en verenigingen. “Er zijn er maar twee cafés meer in het Markse centrum. Dat toont de noodzaak van de kerstmarkt aan. Het sociaal leven in Marke kan best wel een duwtje gebruiken”, zeggen de organisatoren.

Om 18 uur is een versier-moment voor de kinder-kerstboom. Kinderen kunnen de grote kinder-kerstboom zelf pimpen met hun ingekleurde tekening. Om 20 uur volgt de uitschieter van deze kerstmarkt: het Belgisch kampioenschaap streetlanglaufen aan café ’t Schuttershof. Het is de bedoeling om tegen de tijd een afstand op latten af te laufen. “Voor zover we weten is dit een unicum in België. Iedereen mag deelnemen. Men moet het niet al te serieus nemen. Het gaat hier om de gezelligheid”, zegt Bram Verscheure van de organisatie.

Verzoeknummers

Doorlopend vanaf 19 uur draaien The Pickups plaatjes. The Pickups beschikken over een arsenaal met 600 singles. Zij draaien de hele avond verzoeknummers. Iedereen kan er voor 1 euro een plaatje aanvragen. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Meer info, deelnemen als standhouder of inschrijven voor het BK Langlaufen via kerstmarktmarke@outlook.be.