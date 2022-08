Belgisch Kampioene Garnaalpellen Nadine Deetens uit Zwankendamme nu ook Wereldkampioen Garnaalpellen

Op zondag 7 augustus vond voor de 17de keer het Wereldkampioenschap Garnaalpellen plaats in het Franse Leffrinckoucke.

Nadine Deetens uit Zwankendamme (Brugge), die in juni met 101,50 gram gepelde garnalen Belgisch Kampioene werd op de eerste editie van het BK Garnaalpellen in Oostduinkerke, behaalde nu de Wereldtitel in Leffrinckoucke. Ze pelde maar liefst 155 gram garnalen in 10 minuten tijd.

Chantal Goes uit Bredene werd tweede. Drievoudig wereldkampioene Katty Vanmassenhove eindigde derde.

De top 3: Nadine Deetens (155 gram) Chantal Goes (149 gram) Katty Vanmassenhove (130 gram)

Hannelore Vanacker van restaurant De Wasserette uit Nieuwpoort viel met 121 gram gepelde garnalen net buiten de prijzen.

