Belevingsplein de Steenakker opent dit weekend met duizend oliebollen, wagenspel en nog veel meer

Dit weekend vindt zondag de officiële opening van het belevingsplein de Steenakker in Wervik plaats. Vlaanderen Feest wordt daaraan gekoppeld. Het wordt zondag Wervik Feest! met heel wat activiteiten op en rond de Steenakker. Speciaal voor de gelegenheid trakteert het stadsbestuur met 1.000 gratis oliebollen en een drankje voor de aanwezigen. Zorg dat je er tijdig bij bent, want op is op.

De Steenakker was de grootste centrumparking. De gevallen coalitie van Vooruit en de gedumpte stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project koos voor een heraanleg en een belevingsplein. De werken begonnen begin maart vorig jaar

Omwille van de terugkeer van de vrijdagmarkt naar de Steenakker en Wervik Feest! is er extra bevlagging in het stadscentrum. Blikvanger zijn de sfeervolle vlaggenlijnen op negen locaties en per locatie drie keer heen-en-weer. Dat is nog niet alles want er hangen sfeervolle witte lampjes rondom het Sint-Maartensplein.

Een mooi initiatief is alvast de samenwerking tussen de Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik-Geluwe en toneelgilde Hoger Op met het historisch scabreus wagenspel ‘Het spelleke van Colette en het schandpaard’ Met in de hoofdrollen onder meer Hendricus De Block, de belleman, burgemeester Jean-Henri Casier, rechter Albertus Vanderhaeghe, de gendarmes Vantrommelgem en Brodewyn, Clette van Bliecks.

Schandpaard

De voorstellingen vinden plaats om 15, 16 en 17 uur en duren telkens ongeveer twintig minuten. Er zijn tien spelers. Hoger Op werkte het wagenspel uit gebaseerd op waargebeurde feiten rond de geschiedenis van de Steenakker. Blikvanger van het wagenspel wordt zonder twijfel het gereconstrueerde schandpaard Diederik. Het is gemaakt door timmerman Dirk Desreumaux van de technische dienst, samen met zijn collega Reno Kesteloot.

In samenwerking met de St.O.C. maakten de diensten Vrije Tijd een kleine maar interessante brochure over de geschiedenis van de Steenakker. De brochure kun je zondag gratis krijgen aan het Huis René Defrancq. Er is in samenwerking met de dienst erfgoed van de stad Wervik een tijdelijke tentoonstelling van topstukken uit het Sint-Janshospitaal en van allerlei documenten, kaarten, affiches en foto’s over de rijke geschiedenis van de Steenakker. De St.O.C. verkoopt eigen publicaties, zoals hun Jaarboeken. Heel de zomer is er op banners een mini-buitenexpo rond het thema Wervik Feest!, met een focus op – hoe kan het ook anders – historische feesten op de Steenakker.

Kunsthappening KapSul is al 25 jaar lang een vaste waarde tijdens Vlaanderen Feest. Een 40-tal kunstenaars en creatievelingen zorgen van 10 tot 19 uur voor een sfeer zoals op Place du Tertre..

Viroviacum Romanum zet het Gallo-Romeins verleden in de kijker en verkoopt Romeinse streekproducten, geeft initiaties in Romeinse spelletjes op het reuze-schaakbord en… zegent het Forum Lapidum op ‘klassieke’ wijze in. Het Huis René Defrancq gooit de deuren open.

Tijdscapsule

Aan het stadhuis start om 13 uur een optocht met de Stadsharmonie Wervik en de reuzen. Op de Steenakker zijn er diverse toespraken. Een blikvanger om 14.30 uur wordt het herbegraven van de tijdcapsule. “Tijdens de werken trof een arbeider van de nv Cnockaert een tijdscapsule van de vorige opening van de Steenakker aan”, aldus coördinator Bjorn Leleu van de Cel Vrije Tijd. “We hebben die aangevuld met een uitnodiging voor zondag en eurocenten.”

Vanaf 11 uur staan er diverse foodtrucks. Traditioneel is er in de Vlamingenstraat vanaf 14 uur een speelstraat en wordt kinderanimatie voorzien. Hiervoor werkt de jeugddienst samen met vier externe partners. Naast De Mobiele Speelkamer, Meespeeltheater De Werf, Döner Kleibab en Mallemolen. De jongens en meisjes kunnen zich ook laten grimeren of aanschuiven voor een glittertattoos. Op de pui van het stadhuis zal er een springkasteel staan.

Koen Neirinck van restaurant Chez Koen op het Sint-Maartensplein verzorgt om 12 en 18.30 uur een showcooking met een Oklahoma-barbecua. Een horecazaak ontbreekt op de Steenakker maar aan de Wereldwinkel wordt zondag een terras uitgebaat.

Eerst lopen

Uiteraard zal muziek niet ontbreken. In het stadscentrum verplaatsen van 14 tot 16 uur De Noordzeegermanen zich, daarna van 16 tot 18 uur De Feestfanfare en van 18 tot 21 uur de kleurrijke bende van Ze Quaffeurz. Op het terras van Kapittel is er vanaf 19.30 uur een optreden van The Swing’n Gents.

Er is ook een sportief luik met vanaf 9 uur de Franco-Belge Run. Er zijn loopnummers voor alle leeftijden en het parcours maakt een lus door Wervik en Wervicq-Sud. Het afhalen van de borstnummers, start en aankomst zijn dit jaar op de Steenakker.

Na de jeugdreeksen (9 uur) starten de 5 (9.30 uur) en 10 kilometer (10.30 uur).

(Erik De Block)