“Beleving is de rode draad”: Velofollies maakt zich klaar voor 16de editie in Kortrijk Xpo

De eerste editie van Velofollies in 2006 telde 50 exposanten, 15 edities later tekenen er ruim 330 present. “In de loop der jaren heeft de beurs een hele metamorfose ondergaan, maar ‘beleving’ was steeds de rode draad”, zegt Pieter Desmet, organisator van Velofollies Kortrijk Xpo.

In Kortrijk Xpo vindt van 19 tot en met 21 januari opnieuw de internationale fietsbeurs Velofollies plaats, de tweede grootste fietsbeurs van Europa. “Als belevingsevent zijn wij uniek in onze soort, met de aanwezigheid van renners, spectaculaire BMX-show, ploegvoorstellingen, workshops en dergelijke. Met 330 exposanten en dubbel zoveel merken bezetten we alle hallen van Kortrijk Xpo, inclusief een tent voor het indoor testparcours”, vertelt Pieter.

“Fietsen zit zeker in de lift. In de coronajaren 2021 en 2022 had je een gigantische stijging in verkoop van fietsen. Het voorbije jaar is dit wat geluwd, maar we zitten nog steeds boven het niveau van het pre-coronatijdperk. Sinds het ontstaan van Velofollies is er ook een aantal trends die dit in de hand gewerkt heeeft: de ontdekking van het sportieve fietsen door de dames, de opkomst van de e-bike en nu recent de lancering van de gravelbikes.”

Nieuwkomers

Velofollies kan rekenen op 85 procent vaste waarden bij de exposanten. “Dan denk ik aan de grote merken als Specialized, Shimano, Ridley, Cannondale, Giant, Cube, Scott, Bianchi, Gazelle, … aangevuld met een aantal nieuwkomers. Velofollies is bovendien niet enkel fietsen, maar ook fietskledij, fietsreizen, voeding, accessoires, enzovoort. Alles komt aan bod.”

Velofollies trekt ook elk jaar nieuwe bezoekers aan. “We merken interesse vanuit Noord-Frankrijk. Kortrijk ligt dan ook maar op een boogscheut daarvan en in Frankrijk zijn er geen gelijkaardige beurzen of events. Ook de dames komen meer en meer naar Velofollies, in familieverband of met vriendengroepen.” Het bezoekersaantal schommelt de jongste edities steevast rond de 40.000 bezoekers. “Gelet op de voorverkoop zal dat ook dit jaar zo zijn. Een gezonde mix van sportieve en recreatieve fietsers, mannen en vrouwen, ouderen en kinderen. Het is een familiegebeuren.”

“De fietssector zal blijven groeien door aanhoudende druk op de mobiliteit” – Pieter Desmet

Als nieuwigheid schuift Velofollies vooral de gravelfiets naar voor. “Het grote voordeel aan deze fiets is dat je op een comfortabele manier verschillende ondergronden kan trotseren die met een racefiets niet haalbaar zijn, en je zo een groter avontuurgehalte ervaart. Daarnaast blijven de e-bikes zich steeds verder vernieuwen. Er worden ondertussen meer e-bikes dan gewone stadsfietsen verkocht. Je kan op Velofollies trouwens diverse merken testen op een indoor testparcours, inclusief helling en behendigheidszone. De nieuwste versies elektrische fietsen zetten vooral in op esthetiek, veiligheid met onder andere ABS (antiblokkeersysteem) en een lichter gewicht voor een betere behendigheid en veiligere bewegingsvrijheid.”

Tom Boonen was vorig jaar van de partij op Velofollies. © gf

Pieter kijkt positief naar de toekomst van de fietsbeurs. “De fietssector zal verder groeien, zeker met de aanhoudende druk op de mobiliteit. Velofollies zal in het verlengde hiervan meegroeien. Er zullen wellicht elk jaar andere en nieuwe accenten gelegd worden, maar de fiets als vervoermiddel en recreatiemiddel zal verder stijgen.”

Alpas Cycles

De Kortrijkse exposanten zijn Alpas Cycles, Flanders Fields Epic (Marke) en Focarini Bikes (Bellegem). Alpas Cycles maakt prachtige handgemaakte stalen fietsen van hoge kwaliteit. “Ik bouw fietsen voor happy randonneurs, avonturiers en lange afstandsfietsers, dus mijn primaire focus voor het ontwerp ligt op comfort en duurzaamheid. De fiets wordt volledig afgestemd op jouw afmetingen, rijstijl en dromen”, vertelt eigenaar Dominiek Hots. “Het verhogen van het comfort leidt tot het verhogen van het fietsplezier, ongeacht hoe lang je op de fiets zit of hoe ver je wil rijden. Als gevolg zal uiteindelijk de prestatie op lange afstand vergroten. Naast comfort zorg ik er ook voor dat je fiets duurzaam is, door die onderhoudsvriendelijk te maken, te kiezen voor materiaal die herstellingen mogelijk maakt en door de fiets lokaal in Kortrijk te produceren.”