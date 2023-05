Beleving centraal op vierde Lukkefeesten in Lo: “Focus op streekproducten”

Op en rond het Vateplein in Lo vindt op zondag 21 mei de vierde editie van de Lukkefeesten plaats. Het wordt opnieuw een dag vol ambiance met tal van optredens, straattheater, een streekproductenmarkt en fiets- en wandelplezier.

De Lukkefeesten zijn uitgegroeid tot een jaarlijks eendagsevenement met een rechtstreekse link naar het DNA van Lo-Reninge, namelijk de wereldberoemde lukke van koekjesfabrikant Destrooper. Het lekkere koekje mag dan wel al enkele jaren in Ieper worden geproduceerd, het blijft voor altijd met Lo verbonden.

Animatie

“Dezelfde ingrediënten die van de vorige edities een succes maakten, staan met nog meer dynamiek en beleving opnieuw op de agenda”, zegt Geert Gombeir van VVV Lo-Reninge. “De Lukke-streekproductenmarkt en het gratis bezoek aan het bezoekerscentrum Jules Destrooper zijn blijvers en worden aangevuld met de wandel- en fietselementen van de vorige editie. Ook het podium met livemuziek op het Vateplein is terug. Wat animatie betreft, is er passend straattheater en muziek langs de wandel- en fietsroutes.”

Discobar FM opent de Lukkefeesten om 10 uur op het Vateplein. Maar ook DATswingDT, straattheater Bonpardon, de Noordzeegermanen, No Pareto en Les François zullen van de partij zijn en voor de nodige sfeer zorgen. Wie wil proeven van verse lukken kan terecht in de Lukketent waar de lukkefee de gekende koekjes bakt met het deeg van Biscuiterie Jules Destrooper. Het Vateplein is ook de startplaats voor de wandel- en fietstocht. De fietsers kunnen kiezen uit een traject van 25 of 29 kilometer. Voor de wandelaars zijn twee tochten van respectievelijk 5,5 en 7,5 kilometer uitgestippeld.

Lukke-brunch-picknick

Bij de start krijgen de deelnemers een folder mee waarop alle details over de parcours vermeld staan. Onderweg is er op verschillende locaties animatie en kan je even pauzeren in de lokale cafés en restaurants. Gratis inschrijven kan via de website. Wie dat doet, maakt kans op een mooie streekproductenmand. Wandelaars, fietsers en bezoekers kunnen ook opnieuw een brunch-picknick bestellen. “We doen dat in samenwerking met Goeste uit Poperinge”, legt Geert Gombeir uit. “Het betreft een bak vol streekproducten uit de Westhoek met het 100% West-Vlaams label, met passie en vakkennis gemaakt.”

De picknick bestaat onder meer uit versgebakken brood of stokbrood van de warme bakker, twee soorten charcuterie van de hoeveslager, twee soorten kaas van de Beauvoordse Walhoeve, seizoensgebonden groentjes of slaatje van plaatselijke landbouwers, mosterd van Wostyn, een flesje water, een flesje Oud Reninge Bitter Blond of limonade en een yoghurtje met fruitcoulis.

Info: www.lukkefeesten.be.