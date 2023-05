Beleef Archeologisch Vleteren: van Romeins zwaardvechten tot een workshop Lego

Op de evenementenweide in Vleteren kan je op zondag 28 mei de geschiedenis van Vleteren ontdekken in een pop-up tentoonstelling of via een gegidste rondleiding op de tentoonstelling ‘Gif mo Goaze’. Je kan ook deelnemen aan een workshop pottenbakken, romeins zwaardvechten, een workshop Lego of je kan je eigen Romeinse mozaïek of kralenketting maken.

“Tijdens de Vlaamse Archeologiedagen is iedereen van jong tot oud welkom op de evenementenweide met activiteiten rondom archeologie en het Romeinse verleden van Vleteren. De re-enactmentgroep Desmumhnach neemt je mee terug in de tijd naar de Romeinse periode. Kom kijken naar enkele van de demonstraties of speel een Romeins spel. Neem deel aan een workshop pottenbakken, romeins zwaardvechten of een workshop Lego met thema Romeinen. Dit wordt begeleid door LEGO Master Little Brickroom”, klinkt het bij organisator CO7.

“Wie creatief is, kan ook een eigen Romeinse mozaïek, Romeinse mantelspeld of Romeinse kralenketting maken. Sportievelingen kunnen zich dan weer uitleven in de competitie boogschieten van de prehistorie tot nu. Deelnemen kan ter plaatse zonder inschrijving. Wie weet ga je naar huis met een Romeinse prijs.”

Pop-up tentoonstelling

“De geschiedenis van Vleteren kan ontdekt worden in een pop-up tentoonstelling of via een gegidste rondleiding op de tentoonstelling ‘Gif mo Goaze’. In 2015 werd de gemeente Vleteren doorkruist bij de aanleg van een nieuwe Fluxys aardgasleiding tussen Alveringem en Maldegem. Het archeologisch onderzoek dat hieraan voorafging leverde in de gemeente Vleteren enorm veel archeologische sporen op van de steentijden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog”, klinkt het.

“Archeoloog Jan Decorte (CO7) neemt je mee naar de Sint-Amatuskerk van Oostvleteren waar zich de reizende tentoonstelling ‘Gif mo Goaze. 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen’ bevindt en geeft er een gegidste rondleiding.”

Voor de workshops en rondleidingen moet je inschrijven. Zondag 28 mei, van 13.30 tot 18 uur moet je op de evenementenweide langs de Veurnestraat 4 in Oostvleteren zijn om alles te ontdekken.