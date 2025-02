BEKIJK – Oostende voor Anker gaat in zee met Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën van Wim Opbrouck

Van 22 tot 25 mei wordt Oostende opnieuw omgetoverd tot het grootste maritieme festival van de Noordzee. Oostende voor Anker pakt dit jaar uit met nog meer beleving voor de bezoekers, een uniek zeediploma voor jonge zeebonken, muziek, culinaire gerechten en workshops. Het centrale plein op het Sint-Petrus- en -Paulusplein wordt onder leiding van Wim Opbrouck en zijn expeditieteam onder handen genomen en de vele spelers rond de blauwe economie krijgen hier een plaats. Het centrale thema dit jaar wordt “Werken op zee”. Tussen de meer dan 130 schepen vind je straks onder andere de driemastschoener Mare Frisium en het mytische zeilschip Tres Hombres.

Oostende voor Anker is met meer dan 180.000 bezoekers jaarlijks het grootste maritieme festival aan de Kust. Van 22 tot 25 mei is Oostende opnieuw de ideale bestemming voor iedereen die een hart voor de scheepvaart heeft. Vier dagen lang kan men een gratis bezoek brengen aan boord van de schepen, langsgaan bij tientallen bedrijven of zelf een vaart op zee boeken. Ambachtslui tonen hun kennis en tijdens lezingen en workshops gaat het publiek mee aan de slag. Tijdens deze 23e editie verhuist het blauwe dorp naar het hart van het festival, waar Wim Opbrouck de programmatie mee voor zijn rekening neemt. Alle ambachten en workshops verhuizen dan weer naar een eigen dorp ter hoogte van de Mercator. Het thema dit jaar is ‘Werken op zee’.

“Het festival blijft een unieke gelegenheid om de rijke maritieme geschiedenis te vieren, terwijl het een platform biedt voor innovatie en duurzaamheid in de scheepvaart. Oostende is dag in dag uit een echte maritieme stad, maar tijdens Oostende voor Anker zetten we dit jaar de spotlights nog eens extra op iedereen die werkt op zee. Door hier extra op in te zetten, helpen we de vernieuwende sector van de blauwe economie om hun verhaal aan de man te brengen. We houden daarnaast natuurlijk ook vast aan de tochten op zee, gratis bezoeken aan de aanwezige schepen, muziek en culinaire producten”, aldus Peter Craeymeersch, algemeen directeur van Toerisme Oostende.

IOBZ

Het festival zal dit jaar voor het eerst samenwerken met Wim Opbrouck. Sinds enkele jaren is hij als kapitein van het IOBZ (Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën) aan de slag vanuit het havenhuis in Oostende. De nieuwe invulling van het Sint-Petrus- en -Paulusplein en de programmatie ter plaatse zullen een collage zijn van zijn kennis en ervaringen.

Wim Opbrouck: “Met respect voor het verleden en een blik op de toekomst geven we een frisse impuls aan Oostende voor Anker en het innovatiedorp. We brengen mensen en hun verhalen samen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het meeting point en het innovatiedorp worden niet apart gehouden, maar verweven tot een unieke beleving, overgoten met een avontuurlijk sausje. Het centrale thema, ‘Werken op zee’, zet de toon voor een inspirerende en vernieuwende editie.”



