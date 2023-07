BEKIJK – Lange rij voor toegang Cactusfestival: “Dit is toch niet normaal, zo gaan we Goldband missen”

Het Cactusfestival in Brugge is voor vrijdag volledig uitverkocht. En dat is ook duidelijk aan de ingang, waar een ellenlange rij van honderden meters staat tot in de Katelijnestraat. “Dit is toch niet normaal? Als ik Goldband mis, vraag ik mijn geld terug”, klinkt het ontzet in de rij. “We hadden verwacht dat er veel volk ging komen, daarom hebben we onze deuren opzettelijk nog vroeger geopend dan anders. Maar veel mensen hebben daar niet naar geluisterd”, vertelt communicatieverantwoordelijke Lien Henneco.

Vrijdag is de eerste dag van het driedaagse Cactusfestival in Brugge. Rond 18 uur begon het heel druk te worden. Veel mensen willen graag de acts zien zoals Goldband, Goose en Charlotte Adigéry en Bolis Pupul. Daarom is er voor de toegang van het festival een lange rij van honderden meters tot in de Katelijnestraat.



Veel mensen in de lange rij reageren kwaad. “Dat is toch niet normaal, zo’n enorme rij. Zo zullen we Goldband missen. Als ik hen niet kan zien, vraag ik mijn geld terug.” Sommige mensen zijn te gefrustreerd. “Ik ga hier niet staan aanschuiven”, klinkt het terwijl ze kwaad naar de ingang lopen.

Inkom nog vroeger geopend

“Er zijn geen technische problemen”, legt communicatieverantwoordelijke Lien Henneco uit. “We hebben zelfs opzettelijk vroeger de deuren van het festival geopend, omdat we een grote opkomst verwachtten. We hebben dat ook duidelijk gecommuniceerd, maar helaas hebben veel mensen dat niet ter harte genomen.”

Voor de nachtwinkels en de cafés langs de rij is dit handig meegenomen. Zij doen met deze wachttijd van meer dan een half uur gouden zaken. (CJ & TV & NS)