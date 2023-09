Beenhesp, Spinvis en Johny Turbo-covers staan centraal op laatste dag van Schippersweekend in Lauwe

De 38ste editie van Het Schippersweekend zit erop. Drie dagen lang, met een mini hittegolf op de achtergrond, was Lauwe het mekka van de festivalgangers. Zondag stond volledig in het teken van de familiale ervaring, waar de Turbo Alive band zelfs de allerkleinsten aan het zingen kreeg.

“De zondag van Het Schippersweekend? Dat is beenhesp meneer!” Traditioneler bestaat niet en in al die jaren werd dan ook niet aan het absolute succesnummer van het muzikale weekend gesleuteld. Met de kornuiten van ‘Nonkel Herwig’ en ‘Die Verdammte Spielerei’ op de achtergrond, genoten honderden mensen van een stevige schotel met beenhesp en frietjes. Kinderen konden zich volledig uitleven op het springkasteel, terwijl de ouders dan weer genoten van een ontspannende babbel vergezeld van een goed glas. Het hitteplan werd weer in werking gesteld, waardoor gekoeld water gratis ter beschikking werd gesteld en extra schaduwplaatsen werden opgetrokken.

Turbo-covers

Op klokslag 17 uur werd, dankzij de helpende handen van de lokale jeugdbewegingen, het terrein opnieuw omgetoverd tot een festivalzone waarbij muziek centraal stond. Met Spinvis zorgde de organisatie opnieuw voor een internationale invulling en ook Arbeid Adelt verscheen op het podium. Toch was het voor de aanwezigen vooral wachten op de Turbo Alive band. Het collectief, samengesteld uit lokale talenten, verwierf naam door het coveren van het oeuvre van Johny Turbo. Van zodra ‘ja, gomme begun of oe skiet da’ door de luidsprekers klonk, transformeerde het terrein van Hoeve Delaere zich in een gigantische karaoke. Zowel jong als oud zongen luidkeels mee met de gekende klassiekers zoals ‘Slekke’ en ‘Vis in de Leie’.

Geen incidenten

Bonnes Muziekcarrousel sloot de 38ste editie van Het Schippersweekend af, met zijn gekende stijl van ambiance en dance-kleppers. Rond 1 uur verlieten de laatste feestvierders het terrein en kon de organisatie beginnen met het opkuisen en afbreken van de podia. Ze kunnen in 2023 alvast terugblikken op een erg geslaagde editie, net niet uitverkocht en incidentloos.