Beauvoorde opnieuw het decor voor de jaarlijkse Sint-Hubertusviering

Het Veurnse dorp Beauvoorde vormde op zondag 23 oktober opnieuw het decor voor de jaarlijkse Sint-Hubertus viering. Ruiters, paarden, hondenliefhebbers uit heel het land vinden ondertussen al 56 jaar lang de weg naar dit unieke gebeuren.

Om 10.00 uur was de misviering met priester Bart in de kerk. De mis stond in het teken van de jacht, de herfst en de natuur. Voor deze gelegenheid werd in de offerande door de jagers een geschoten haas uit De Moeren en herfstvruchten aangeboden. De trouwe viervoeters mochten voor een keer mee de kerk in. Jachthoornblazersgroep Rallye Ypara luisterde de viering op.

Gezegende alcapa’s

Na de mis is het tijd voor het herfstgebeuren tussen kerk en kasteel. Ook hier galmen de jachthoorns voor het kasteelpark. De ruiters en paarden, alsook de honden en zelfs enkele alcapa’s werden gezegend. Wie op tijd was, kreeg de kans op een jenevertje, zegening en een gewijd broodje. De ruiters en de vele koetsen maakten nog een paar rondjes voor het kasteel voor ze vertrokken op wandeling, richting De Moeren en verder naar het dorpje Les Moerës, op een boogscheut van de grens.

Op het dorpsplein van Les Moëres wachtte het feestcomité de ruiters en de koetsen op met picon. Ook de Franse ruiters en jagers verwelkomen de buren uit Vlaanderen en ver daarbuiten. Er was animatie en hoorngeschal door de jachthoornblazers vanop de tribune naast de kerk.

Speciale herfstgebeurtenis

De hondenclub verzorgde een wandeling door het mooie Beauvoorde met een stop voor een verfrissing voor honden en baasjes. Vele honderden toeristen en paardenliefhebbers trokken opnieuw naar Beauvoorde om deze speciale herfstgebeurtenis bij te wonen.

(JT/ Foto JT)