Beach Movie op het Surfers Paradise strand in Knokke-Heist is een succes

Maandagavond ging op het strand van Knokke-Heist een reeks Beach Movies van start. Het project is duidelijk een schot in de roos. Heel wat jongeren en ouderen genoten in gemakkelijke zetels van de cocktail van warme temperaturen, een gezellig sfeertje en het bekijken van een surffilm in een gemakkelijke surfzetel.

Woensdagavond krijgt de Beach Movie Week op Surfers Paradise al een vervolg met Endless Summer van regisseur Bruce Brown. Vlak voor de hoofdvertoning kun je om 20.00 uur ook kijken naar “High On Life”, een korte film die zich afspeelt op het eiland Siargao, Filipijnen. Sedert 2016 hielp Tom Soupart (34) uit Knokke-Heist daar mee aan het lokale wakepark project.

“Afgelopen winter raasde de tyfoon Rai over de Filipijnen en vernietigde een groot deel van het eiland en het cablepark”, aldus organisator Frank Vanleenhove. “Tom Soupart vertelt aan de hand van enkele beelden en een kortfilm wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Samen met gemeente Knokke-Heist, Lakeside Paradise, High Tech Travel, Boardx, The Breeze Boardshop en alle persoonlijke donaties slaagde hij er toen in om 930 families van eten en drinkbaar water te voorzien, 50 huizen te herstellen en energie op te wekken via de nieuw aangekochte generator met oplaadpunt.”

“Ondertussen heeft iedereen opnieuw een dak boven het hoofd. Restaurants en hotels zijn heropend. Het surfen is er top en het wakepark laat dagelijks mensen weer genieten van hun ritje. Ook is er nog elke week een gratis wake- en foodsessie voor de lokale kinderen om het plezier te delen.”

Endless Summer

Daarna is het tijd voor de hoofdbrok van de avond met Endless Summer. Deze film volgt 2 surfers die in 1966 de hele wereld af surfen op zoek naar de perfecte golf. De film werd geregisseerd door Bruce Brown en haalde wereldwijd de cinemazalen. Dat de film bijzonder invloedrijk was, bleek uit het feit na de vertoningen Costa Rica zich wist te plaatsen als één van de top toeristische surfbestemmingen in midden Amerika, mede dankzij uitgebreide wondermooie surfbeelden en een vliegtuigcrash op het strand in het ondertussen beroemd geworden surfstadje Tamarindo.

Hetzelfde geldt voort St.-Francis Bay in Zuid Afrika: vanop een duin kijken beide surfers vooraleer in het water te gaan neer op zodanig perfecte golven, dat er zich de jaren nadien honderden surfers daar kwamen vestigen. St.- Francis Bay kan de dag van vandaag beetje vergeleken worden met het Zoute, met dat verschil dat alle huizen wit moeten zijn met zwart dak, in plaats van wit met rood dak. Het hoofdpersonage “Wingnut” werd nadien tv-commentator in Californië en was 10 jaar te gast op Surfers Paradise als hoofd van de O’Neill Surfacademy.