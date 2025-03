Bazart is headliner op Summerlove op zondag 6 juli in Oostende

Het Nederlandstalige muziekfestival Summerlove in Oostende, dat op zaterdag 5 en zondag 6 juli aan zijn tweede editie toe is, wist de populaire groep Bazart te strikken als headliner voor zondag 6 juli.

“Bazart is de populairste Nederlandstalige popgroep van de 21ste eeuw. Het drietal maakt Engelse muziek in de eigen taal. Met de genen van Gorki en de impact van Clouseau”, aldus de organisatie. “De groep opent haar rekening in 2015 met een klassieker. Goud leidt naar Rock Werchter en het Sportpaleis. Een ongeziene prestatie voor een beginnende band. Het gaat zo snel dat Bazart naar adem hapt. De perceptie van een hype blijft hardnekkig aan de groep kleven. Ze wordt definitief afgeschud met Onderweg (2021), de plaat van Anders en Denk maar niet aan morgen. De schoonheid wordt een brede rivier: Van God los, Blijf nog even hier (met Guusje), Hou mij vast (met Pommelien Thijs) en het atypische Over de rand.

Live zorgt de toevoeging van drummer Mario Goossens (ook Triggerfinger) en bassist Tom Coghe (ook Goose) voor vastigheid en vuurwerk.

Andere namen op Summerlove zijn onder meer Aaron Blommaert en Regi op zaterdag 5 juli en Brihang op zondag 6 juli. De volledige line-up wordt eind maart bekendgemaakt.

Meer info op http://www.summerlove.be..