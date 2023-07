Bavik Super Dagen in Brugge met onder andere Radio Guga en Raymond

Op 19, 20 en 21 juli is de Markt in Brugge opnieuw de setting voor een driedaags muziekfestijn voor jong en oud.

Deze keer met Brouwerij De Brabandere als nieuwe hoofdsponsor en dus onder de nieuwe noemer ‘Bavik Super Dagen’, maar aan het concept wordt niet geraakt, verzekert voorzitter Filip De Craemer van het Koninklijk Comité voor Initiatief Brugge, dat de organisatie in handen heeft. Het contract met de brouwerij werd voor drie jaar afgesloten en kan verlengd worden. Nieuw is ook dat er voor het eerst met herbruikbare bekers gewerkt wordt. “Door dit type beker te gebruiken zullen we zeker veel minder afval produceren. De beker kost een euro en kan op het einde van het event weer ingeruild worden, dan wel geschonken aan het goede doel.”

Nog staanplaatsen beschikbaar

Op 19 en op 20 juli is de toegang betalend. Op deze dagen zijn er voor het eerst telkens 250 zitplaatsen voor het podium voorzien, maar die zijn ondertussen uitverkocht. Er zijn voor beide dagen wel nog staanplaatsen beschikbaar.

Voor deze dagen is er een toegang ter hoogte van de Sint-Amandsstraat en een aan de hoek Wollestraat/Breidelstraat. Toeschouwers voor de zitplaatsen en mensen met een beperking kunnen enkel via de ingang Wollestraat/Breidelstraat op het terrein komen en worden vandaar naar hun plaats begeleid.

Op 21 juli is de toegang gratis.

Artiesten

DJ Bjorn Verhoeven mag op 19 juli om 18.30 uur de Bavik Super Dagen aftrappen. Omstreeks 19.30 uur neemt Pommelien Thijs over. “We hopen dat ze met haar nieuwe nummers, maar ook met ‘Nu wij niet meer praten’ en met ‘Meisjes van honing’ de Brugse markt zal doen smelten”, aldus Filip De Craemer.

Om 21.30 uur brengt Radio Guga bekende hits, door stemmenimitator Guga Baul aan elkaar geregen met grappige bindteksten. En om 23 uur is het weer aan DJ Bjorn Verhoeven, die dan de nacht al dansend en swingend zal inzetten.

Op 20 juli is er om 18 uur Mega Mindy voor de allerkleinsten. Om 18.45 uur serveren de muzikanten van Cooking with Knopfler vele ongekende parels, maar natuurlijk ook de grote Dire Straits hits. Omstreeks 20.30 uur beklimt Raymond Van het Groenewoud het podium en vanaf 22.45 uur mag de Brugse band Studio Banaal afsluiten.

Vlaanderen Zingt

Op 21 juli zijn er Edje Ska & The Pilchards om er vanaf 18.30 uur de sfeer in te brengen en aansluitend is er Vlaanderen Zingt. Je kan dan luidkeels veertig songs meezingen samen met het 80-koppige koor op het podium onder leiding van presentator Nick Blontrock.

Een vijftiental sfeerbeheerders van Cercle Brugge zullen op deze drie dagen meehelpen om het event in goede en veilige banen te leiden. (CGRA)