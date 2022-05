Batjes vol activiteiten van 10 tot en met 13 juni in Ledegem: “Iedereen wil weer naar buiten”

Van vrijdag 10 tot en met maandag 13 juni zijn er batjes in Ledegem. Van een oldtimermeeting tot het wijnterras van het Davidsfonds. De affiche van de batjes is rijkelijk gevuld. “Het enthousiasme is groot, we merken dat er een nieuwe wind door de batjes waait”, aldus Corneel Schepens, voorzitter van Unizo Ledegem.

Na een afwezigheid van twee jaar door het coronavirus maakt de gemeente Ledegem zich opnieuw op voor de batjes. Die vinden plaats in het tweede weekend van juni.

Enkele maanden geleden verzamelde ondernemersvereniging Unizo verenigingen en handelaars om te kijken wat er dit jaar mogelijk was.

“We merkten onmiddellijk dat het enthousiasme groot is om van deze batjes iets leuks te maken. Iedereen wil na een moeilijke twee jaar terug naar buiten”, aldus Corneel Schepens van Unizo Ledegem.

Oldtimerevenement

Op het programma staat een mix van evenementen die in het verleden reeds een succes werden en enkele nieuwe organisaties. Zo pakt het Ledegemse Davidsfonds terug uit met haar wijnterras dat reeds meer dan 25 jaar een vaste waarde is tijdens de batjes.

Op batjeszondag is er een oldtimerevenement. Zowel oldtimerwagens als -tractoren zullen een plaatsje krijgen in het centrum. Daarnaast is het ook uitkijken naar de opening van het café Bie Kasse. Hilde Wysselinck, bekend van café De Reisduif, kijkt ernaar uit om in het batjesweekend haar nieuwe horecazaak op de Plaats in Ledegem voor te stellen aan het grote publiek. Dat gebeurt onder andere met een dj op vrijdag en een koekenworp op zondag.

Festival en Scorpio

Ook vanuit jeugdhuis Den Traveir staat er vanalles op til. Het jeugdhuis organiseert op zaterdag haar batjesfestival met aanvang om 14 uur en duurt tot in de vroege uurtjes. Op de affiche staan Flex, StyX, Gueen Golem, Escape Elliott, Sister May en de coverband MFH. DJ TBA kleurt de afterparty.

“Dit jaar kunnen we ook volop rekenen op de lokale radiozender Scorpio. Zij zullen het hele weekend radio maken en de muziek zal afgespeeld worden boven de centrumstraten.” Ondernemers die dat wensen kunnen liedjes sponsoren.

“Naast alle evenementen, houden onze handelaars ook verschillende acties. We merken dat er een positieve ‘goesting’ is om van het batjesgebeuren iets moois te maken”, besluit Corneel.