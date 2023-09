Tijdens de jaarlijkse Oogstfeesten aan Soetes Molen werd ook ditmaal het kampioenschap knippeling georganiseerd vanop de heuvel aan de molen. Zeventig deelnemers waagden hun kans om de stenen pot met een stok naar beneden te krijgen. In de zesde ronde en vanop 25 meter kon Bastien Leclercq (28) uit Komen uiteindelijk de gegeerde pot aan diggelen krijgen. We bemerken hier de winnaar samen met organisatoren en supporters met de scherven van zijn overwinning in de hand. (foto ZB)