Bascuulfeesten pakken uit met nieuw format

Jeugdhuis den Bascuul uit Moorsele houdt van feesten. De voorbije jaren hebben ze ingezet op het opknappen van het gebouw. Vorige zomer nog toverden ze een heuse zomerbar op de speelplaats van de naburige school. En dit jaar, na verschillende Bascuulfeesten in en rond het eigen jeugdhuis, trekken ze naar buiten.

Emma Crepeele is lid van het bestuur. “Dit jaar gaan we voor een nieuw concept, een nieuwe plaats en een nieuwe datum. Na enkele succesvolle edities in ons jeugdhuis groeide de goesting om meer mensen de magie van Bascuulfeesten te laten voelen. Helaas waren we in ruimte beperkt om meer bezoekers te ontvangen, dus beslisten we om in de zomerperiode uit het jeugdhuis te trekken. Zo hopen we ook nieuwe Moorselenaars in contact te brengen met lokaal en nationaal talent, op muzikaal en culinair vlak.

Topartiesten

Het eerste weekend van september zetten we onze podia op naast de sporthal op het grasveld en feesten we drie dagen.. Een belangrijke doelstelling van de Bascuulfeesten is een podium te geven aan lokale dj’s en bands. Daarnaast proberen we ook grotere Belgische namen te plaatsen zoals Hairbaby, de band van Otto-Jan Ham, Shaka Shams de winnaar van de Nieuwe Lichting (Studio Brussel), Dr. Elektroluv en de DJ USED. Hij stond net zoals Hairbaby vorig weekend nog op de affiche van Pukkelpop. Daarnaast hebben we een dj- podium, ‘De Kroone Stage’, met namen als DJ Russian King, Ploatn&Moatn en Brachim en Rossi’s Platencarroussel.”

Op zaterdag start de namiddag met een kubbtornooi, daarna volgen de optredens. “Zes groepen vullen onze affiche: Lani, Koeferbak Funk, Shaka Shams, Used, Medaase en Nick North. Ook dan hebben we een tweede podium ‘de Boilerbas’ met verschillende DJ’s. Op zondag kan je een eerste Apero drinken vanaf 11 uur, om dan aan te schuiven aan het zwijntje aan het spit van traiteur Buyse.” (HV)

Info: facebook- en instagrampagina Den Bascuul. Op vrijdag gaan de deuren open om 17 uur. Inschrijven voor het kubbtornooi kan door te mailen naar bascuulfeesten@hotmail.com, met als onderwerp ‘inschrijving Kubb BF22’.