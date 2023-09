Bart Ramakers en Jaouad Alloul brengen Uomo in Oostende

De expo Uomo groeide uit de ontmoeting van theatermaker, muzikant en schrijver Jaouad Alloul en fotograaf Bart Ramakers. Die laatste speelde, als curator, al lang met het idee om rond het beeld van de duivel uit de tarot te werken. Dat idee prikkelde ook Alloul, maar hij voegde daar graag ‘De geboorte van Venus’ van Botticelli en de ‘Homo Universalis’ van Da Vinci ter inspiratie bij.

Het resultaat is een drieluik tussen droom, realiteit en fantasie. De expo Uomo in Galerie P., Madridstraat 2, loopt tot 12 november in het kader van de Internationale Fotobiënnale Oostende. Van woensdag tot vrijdag van 14 tot 18 uur, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. We zien Valérie Kemp, gitarist Skander Jenhani, inleider Jean-Paul Robyns, Jaouad Alloul, fotograaf Bart Ramakers, galeriste Sofie Baert en bassist Daniel Menezes. (ML/foto ML)