Bart Peeters en Daan betoveren publiek op snikhete ‘Iconic Saturday’ van Moen Feest

Dag twee van Moen Feest zit erop. Met namen als Bart Peeters en Daan op de affiche kon het zaterdag niet mis gaan. Dat gebeurde ook niet: het werd een muzikaal feestje.

Moen Feest noemt zich een belevingsfestival, waar diverse muziekgenres thuis zijn. Dit werd zaterdag duidelijk bewezen met de opener van dag 2 van het festival. In de tent en op de festivalweide kwam Showband Calypso langs. Daarna mocht Laïs, terug van lange tijd weggeweest, het podium op.

Tijdens de namiddag groeide het aantal bezoekers verder aan wanneer Berre, Meltheads, Dikke en Xink de revue passeerden.

Rios, Daan en Peeters

Dat Moen Feest breed programmeert, mocht blijken tijdens de passage van Gabriel Rios, ook zijn show was top. Dat was ook het geval voor het uurtje Daan. Hij bracht naast nieuw werk uiteraard zijn gekende nummers als Icon en Housewife. De ideale opwarmer, voor zover dit nog mocht nodig zijn met de tropische temperaturen in de tent, voor Bart Peeters. Hij had er meer dan duidelijk zin in en maakte zijn optreden tot een van de hoogtepunten van Moen Feest. Iconic Saterday, zoals het zaterdaggedeelte van Moen Feest heet, werd afgesloten door De Dolfijntjes. Wim Opbrouck en de zijnen maakten er een waardig (Moen)feestje van.

Hitteplan

Het was behoorlijk warm in de tent, en daarbuiten. De organisatie besloot daarom om water te verkopen aan 1 euro, zodat de aanwezigen toch het nodige vocht konden innemen. Niettemin kreeg de flink uitgebouwde Rode Kruispost toch een aantal mensen over de vloer die een dipje hadden van de warmte.

Ook zondag is voldoende water voorzien. De organisatie bekijkt ook nog samen met de hulpdiensten of extra maatregelen nodig zijn. Zondag is trouwens volledig uitverkocht. (GJZ)