Bart Peeters & De Ideale Mannen en nog veel meer nieuwe namen gelost voor Festival Dranouter

Met de aankondiging van Bart Peeters & De Ideale Mannen, BLUAI, Charlie Cunningham, Deira Band, Ethno Flanders, Isaac Roux, Les Mécanos, Lolomis, Boom’n van de Weireld en Oratnitza zit het programma van de Chateau, Club en Cirque helemaal vol. Daarnaast teast Festival Dranouter naar het stomende DJ-programma voor de Palace-tent met o.a. de verrassende naam Lara Chedraoui, frontvrouw van Intergalactic Lovers.

Op de affiche stonden al o.a. Merol, Warhaus, Daan, Coely, Selah Sue, Jonathan Jeremiah, LaBrassBanda, Johannes Is Zijn Naam… Traditiegetrouw warmt Jan De Smet het publiek op zaterdag en zondag op met zijn geliefde singalong.

Bart Peeters is een Vlaams icoon in de muziekwereld. Samen met zijn onafscheidelijke band ‘De Ideale Mannen’ bouwde hij een reputatie op van hier tot in Tokio. Bart en zijn band speelden in 2023 nog geen concerten, dus dat zal vonken geven deze zomer. Met één zomerfestival single in het vooruitzicht, wordt hun show op Festival Dranouter er eentje volgepropt met hun beste nummers en meezinghits.

Bulgaarse volksmelodieën

Oratnitza neemt je live mee op een wilde reis waarin Bulgaarse volksmelodieën en orthodox gezang lekker door dubstep, trap en hiphop vloeien. Hun set wordt een bedwelmend, zinderend feestje Bulgarbeat!

De krachtige, 3-koppige meidenband BLUAI scoorde in een paar maanden tijd een hattrick: ze wonnen Humo’s Rock Rally, Sound Track en De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Hun muziek zweeft tussen zachte indiefolk en edgy 90s gitaren, gedrenkt in hoopvolle melancholie van gebroken harten, road trips, break-ups en casual crushes. Girl power!

Sensuele harmonieën

Hoewel Charlie Cunningham lang onder de radar bleef, bouwt de singer-songwriter sinds enkele jaren een uniek succesverhaal uit. Online bereikt hij met zijn sensuele harmonieën, melodieuze gitaarakkoorden en melancholisch pianospel meer dan een half miljard streams. Charlie Cunningham is helemaal klaar om ook in België zijn zegetocht verder te zetten. Deira Band is een rijzende ster in de internationale folkscene. Ontdek Asturische en Schotse originele composities in een modern jasje. Maar liefst 10 zangers en percussionisten sleutelen samen aan Occitaanse talen en traditionele melodieën. Op het podium openen Les Mécanos de deuren van hun werkplaats. Tien paar handen gebruiken schroot en drums voor een onnavolgbare sound: van zacht en teder, naar hard en dansbaar. Ronduit indrukwekkend.

De Nieuwe Lichting

Voorbij de Balkan zakt Lolomis af naar een droomachtige dimensie met futuristische, tijdloze folkmuziek. Harp, fluiten en percussie doen denken aan onbekende zigeunerstammen. Synthesizers en sound effects creëren een betoverend, mysterieus laagje. Muzikale tovenarij, als het ware!

De naam Isaac Roux rolde vooral over de lippen als winnaar van de publieksprijs op Humo’s Rock Rally 2022 en als winnaar van ‘De Nieuwe Lichting’ (Studio Brussel). Verwacht je aan een loepzuivere en indrukwekkende stem en een warme, minimalistische sound. Voor fans van Asgeir, RY X, Ben Howard en Bon Iver.

Eigen nummers, geworteld in rootsmuziek. Bij momenten zet een van de Boom’n van de Weireld de trombone aan de kant voor een pittig streepje tapdance of een likje levendige lindy hop. De sferen van Frans chanson, balkangrooves en Westhoekse americana slingeren zich door elkaar tot een dichte jungle van bedwelmende sounds. Een 60-tal internationale jongeren stomen zich een week lang klaar om 3 concerten te spelen, waarvan Festival Dranouter de klap op de vuurpijl is. Het optreden van Ethno Flanders is dus het resultaat van een intensieve stageweek vol jamsessies, dansen en nieuwe vriendschappen.

Singalong

Moeten we hem nog voorstellen? Als je Festival Dranouter een beetje kent, dan ken je ongetwijfeld Jan De Smet. Jan is al tien jaar onze vaste ceremoniemeester en hij doet dat op onnavolgbare wijze. Zowel op zaterdag als op zondag opent hij de de festivaldag met een plezante singalong. Heb jij suggesties voor de singalong? Stuur ze door naar communicatie@festivaldranouter.be!

DJ Lara Chedraoui

In de namiddag bouwt de Palace-tent rustig op met de juiste vibes, zodat je de dag op ’t gemak kan starten. ’s Avonds barst het feestje los – tot in de vroege uurtjes. De beste DJ’s staan klaar om jou het beste feestje van het jaar te bezorgen met Balkan, 90s meezingers, Franse chansons, folk classics… Met de aankondiging van DJ’s Lara Chedraoui (frontvrouw van Intergalactic Lovers), Carlamote, Never Mind en Nonkel Herwig staat het nu al vast: de Palacefeestjes op #dranouterfest23 worden weer legendarisch.

Normaal klautert Lara Chedraoui het podium op als frontvrouw van Intergalactic Lovers. Zo stond ze al drie keer op Festival Dranouter. Dit jaar zie je haar zoals je ze nog nooit eerder zag. Van achter de draaitafels presenteert ze haar favoriete nummers. Lara trekt alle registers open: ze schommelt van New Order en Flume, naar Blondie en Tame Impala. Intergalactisch feestje!

Lokaal talent

De broers van Carlamote kicken op het ontdekken van knotsgekke combinaties tussen twee platen en zorgen voor één vlotte, snelle mix van dansbare platen. Nonkel Herwig, de gekste koffietafel van ons land komt afscheid nemen van hun geliefde Nonkel op hun eigen, absurde wijze. Oldskool singles, een vlijtige MC en tal van danseressen neemt je mee doorheen het fijnste afscheid van het jaar. Na hard werk, DJ-contests en lokale fuiven mag het duo Never Mind zich deze zomer bewijzen in de Palace. Lokaal talent in hun habitat!