Bart Herman en co geven beste van zichzelf tijdens familiedag op Parkpop in Oostkamp

Drie dagen ParkPop in Oostkamp. Dat is drie dagen met telkens een ander genre muziek. Op zondag, de familiedag, liep het Beukenpark zo goed als volledig vol. De Filip Bollaert band had een hele resem vrienden meegebracht. Allemaal bands die tijdens één van de voorbije 20 edities van ParkPop al eens eerder de pannen van het dak speelden.

Tijdens de eerste editie van het festival was Filip Bollaert er ook al bij. Zijn special guest was toen Bart Herman. Beiden stonden zondag opnieuw samen op het podium.

Bekende gezichten

“Het is super om hier op de jubileumeditie terug te staan. ParkPop steunt op een fantastische formule. Ik kom hier ook vele bekende gezichten tegen en zelfs een deel van de organisatoren zijn nog altijd dezelfde. Toen Filip Bollaert belde met de vraag om in Oostkamp op te treden heb ik direct ja gezegd.”

“De line up is bovendien geweldig. Ik ken alle artiesten. We stonden nog nooit allemaal samen op één podium”, weet Bart Herman net voor zijn optreden te vertellen.

(GS)