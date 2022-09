Barrio Tilo komt opnieuw naar het Lindeplein

Organisatoren Tom Vandepitte en Rens De Muynck brengen met hun Barrio Tilo in het laatste weekend van september opnieuw een driedaags feest vol sfeer, muziek en lekkere hapjes en drankjes naar het Lindeplein in Sijsele.

Sijsele Kermis staat de voorbije jaren zo ongeveer synoniem met Barrio Tilo, het feest in en rond de gezellige pop-upbar op het Lindeplein. De kermis zat wat in een dipje en herleefde duidelijk toen Tom Vandepitte en Rens De Muynck in 2019 Barrio Tilo in het leven riepen. Drie jaar later, met de vierde editie op komst, blijkt het concept nog steeds even populair. “We openen op vrijdag 23 september met een verzorgde modeshow waarbij modellen de nieuwe collecties van damesboetiek F2G, Lingerie Ultime en Le Petit Boutique showen. Na afloop van de modeshow, omstreeks 22 uur, is er een afterparty met DJ Gum, die hits van vroeger en nu naadloos aan elkaar mixt”, weet mede-organisator Tom Vandepitte.

“Zondag is er een groot eetfestijn met een varkentje aan het spit”

Op zaterdag wordt de kermis omgedoopt tot ‘La Noche del Tilo’, ofwel ‘de Nacht van de Linde’: de enige nacht in het jaar waarbij je tot in de vroege uurtjes kan feesten op het Lindeplein. De deuren gaan in de namiddag om 16 uur open en om 19 uur is er een optreden van de blues- en rockband Goe Poeier, de band die er ook al bij was op de eerste editie in 2019 en intussen een grote evolutie doormaakte. Daarna maken vier dj’s hun opwachting. Zij draaien tot 3 uur ‘s nachts de beste dansmuziek. Om een en ander kracht bij te zetten, is er een licht- en lasershow voorzien.

Familiedag

Zondag 25 september is een echte familiedag, een typische kermiszondag. “De deuren gaan open om 11 uur voor een eetfestijn met een varkentje aan het spit. Tijdens het aperitief beleef je het langzame gaarproces en dat doet je zeker watertanden”, lacht Tom Vandepitte. “Vanaf 12 uur kan je aanschuiven voor het buffet, met ook groenten, frietjes en sausjes. De prijs bedraagt 20 euro per volwassene en 5 euro per kind.”

In de namiddag is er opnieuw heel wat muziek voorzien door coverbands en dj’s. Voor de kleinsten is er kinderanimatie met een springkasteel, ballonnenclown en grimeuse. En natuurlijk zijn er het hele weekend kermisattracties met onder meer een lunapark, rups- en draaimolen, eendjeskraam, botsauto’s en eetkraam.

Inschrijven voor het eetfestijn via info@barriotilo.be en meer info via www.barriotilo.be