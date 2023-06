De gezinsbond en het feestcomité hebben de handen in elkaar geslagen voor de organisatie van hun 31ste barbecue. Dit ter gelegenheid van Kaaskerke kermis. Opnieuw schoven een 400-tal mensen aan om samen te genieten van het lekkere eten. De kermis van Kaaskerke kondigt daarmee de start van de kermissen in de Diksmuidse deelgemeenten aan. De barbecue ging door in de loods Biervliet en voor de kleinsten was heel wat animatie voorzien. (ACK/foto ACK)