Bar Radar krijgt tweede editie in Lichtervelde op 25 en 26 juni

In 2019 organiseerden vijf bevriende koppels voor het eerst het kampeerevenement Radar Love bij de iconische radartoren in Lichtervelde. Radar Love keerde na een jaar onderbreking door corona, in 2021 terug, zij het in een light versie, onder de noemer Bar Radar. In 2022 houden de organisatoren vast aan dit concept, al kan er gelukkig al heel wat meer dan vorig jaar.

In de zomer van 2021 krabbelden we voorzichtig terug recht na een jaar vol lockdowns en zonder noemenswaardige evenementen. Het zogenaamde zomerplan trad eind juni in werking, waardoor Bar Radar een van de eerste evenementen was waarop er weer wat meer mocht. “In 2021 konden we het kamperen nog niet hernemen, aangezien er nog een verplicht sluitingsuur was voor evenementen”, licht Jan De Decker, een van de initiatiefnemers van Radar Love, toe.

Geen risico’s

“We wilden na een jaar afwezigheid wel iéts doen, dus kwamen we op het idee om een zomerbar open te houden. Die kreeg de naam Bar Radar en zal de geschiedenis ingaan als een van de eerste events na een reeks versoepelingen. Op de eerste avond mochten er slechts vier personen aan één tafel. Op de tweede avond waren dat er acht.” Ook dit jaar blijft het originele concept nog even in de koelkast. “We wilden dit jaar nog geen risico’s nemen. Bovendien viel Bar Radar enorm in de smaak, dus hebben we besloten om het nog eens over te doen”, legt Jan uit. “Voor alle duidelijkheid: Radar Love komt zeker terug, maar in 2022 blijft het dus nog even Bar Radar.”

Kiekafobee

Jan en co zijn momenteel in volle voorbereiding van Bar Radar. De komende weken wordt het programma met mondjesmaat bekend gemaakt, maar Jan kon toch al een tipje van de sluier oplichten. “We kondigden al de komst van een live bands Poppin J’s en Bonjour Eddy. Daarnaast gaan we dit jaar een samenwerking aan met Sportiek, die een aantal leuke speelelementen voor kinderen zal voorzien. Ook de Bingo-avond komt terug en er zullen weer een aantal volksspelen aanwezig zijn, zoals nagelkloppen en darts.”

Perfecte locatie

Bovenal staat het gegeven van een gezellige zomerbar centraal. Het nuttigen van een hapje en een drankje terwijl de kids naar hartenlust kunnen ravotten, dat is het opzet. Een concept dat wel gesmaakt wordt, want vorig jaar hadden ze bij Bar Radar op het hoogtepunt zo’n 600 bezoekers. “We merken dat mensen ons stilaan beginnen te kennen en graag terug komen. Bar Radar bevindt zich dan ook op de perfecte locatie. Het is er rustig, vlot bereikbaar en veilig voor kinderen.”

Wie nog een extra motivatie nodig heeft om eens af te zakken naar Bar Radar: een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar Kiekafobee, een goed doel dat zich inzet voor kinderen met kanker. “We hopen dat Bar Radar net als vorig jaar een groot succes wordt, zodat we een mooi bedrag kunnen afleveren aan Kiekafobee.” Allen daarheen, op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni aan de Radartoren in Lichtervelde.