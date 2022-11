Bar Bohemien in OC De Vonke

Confrérie De Griffioen probeert elk jaar een nieuw concept in de markt te brengen. Dit jaar organiseren ze Bar Bohemien, een Oost-Europees volksfeest met onder meer het Orchestre International du Vetex op de agenda. Met Bar Bohemein wil De Griffioen OC De Vonke volgende week zaterdag nog eens doen vollopen.

Venetiaanse verleiding, een eerbetoon aan Jacques Brel of een avond met de muziek van Edith Piaf. Ieder jaar probeert Confrérie De Griffioen iets speciaals uit haar mouw te schudden. Dit jaar doet het dat met Bar Bohemien. “De Vonke heeft heel wat mogelijkheden, maar die worden vaak nog onderbenut. Met De Griffioen doen we graag dingen met nen hoek af. De afgelopen jaren mikten we vooral op een ouder publiek, dit jaar willen we ook wat jonger volk naar De Vonke trekken”, zegt organisator Cies Vanneste van Confrérie De Griffioen.

Knotsgekke brassband

Bar Bohemien is een knipoog naar Oost-Europa en meer specifiek de Balkan. Een speciaal thema, maar met een uitgekiende strategie erachter. Zo is de organisatie erin geslaagd het Orchestre International du Vetex naar Heule te halen, een knotsgekke brassband met een vijftiental muzikanten uit België, Frankrijk en de Balkan. Het heeft optredens in meer dan 20 verschillende landen op de teller naam. Hun optreden in De Vonke is het zestigste en laatste optreden dit jaar.

Latin en reggae

Orchestre International du Vetex is dé publiekstrekker bij uitstek van de avond. Maar ook in het voorprogramma en de afterparty staan enkele opmerkelijke namen op de planning. Het voorprogramma wordt verzorgd door Trio Chaim Rosenbaum, een Oekraïens trio gespecialiseerd in Centraal-Europese muziek. Na het optreden van het Orchestre International du Vetex, brengt dj Desperado de zaal tot de late uurtjes in de vervoering. Hij is dan weer gespecialiseerd in latinmuziek en reggae. De wereld verzamelt volgende week zaterdag even op het podium van De Vonke.

“Momenteel hebben we al de helft van de beschikbare tickets verkocht. Dat is goed, maar het kan altijd meer zijn. We hopen om een gezellige drukte in De Vonke”, aldus nog organisator Cies Vanneste. Om extra volk te lokken gaat De Griffioen voor een totaalbeleving.

Burgers en bier

“Wie De Griffioen kent, weet dat we altijd kiezen voor een drankje en ook iets om te knabbelen”, lacht Cies. Zo komt de Heulse foodtruck RemorK Boho Burgers serveren en wordt er samengewerkt met Dranken Pauwels voor een speciaal biergamma.

Bar Bohemien vindt plaats op zaterdag 19 november in De Vonke. De deuren gaan open om 20 uur en sluiten pas in de late, of beter, vroege uurtjes. Kaarten kosten 17 euro en zijn tot de dag zelf te koop in OC De Vonke en in de cafés op Platse: Café Dudu, Café Den Hert en De Kameleon. Of bij de leden van De Griffioen.

(JF)