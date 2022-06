Baptiste, de Komense reus, blaast 30 kaarsjes uit en dat wordt gevierd

Baptiste, de Komense reus, blaast 30 kaarsjes uit. Tijdens een groot feest werd de gigant afgelopen weekend in de bloemetjes gezet, een feest dat meteen werd gekoppeld aan een resem activiteiten. Vooral de demonstratie met schapen en herdershond kon op heel wat belangstelling rekenen.

Wollige viervoeters, mensen met een outfit die recht uit de jaren 30 lijkt te zijn gewandeld, alpenhoornblazers en natuurlijk Baptiste zelf! Tijdens het verjaardagsfeest, dit weekend gevierd in de schaduw van Moulin Soete, keerde Komen-Waasten even terug naar de tijd van weleer.

Het feestcomité haalde zowat alles uit de kast om het verjaardagsfeest van de Komense reus tot een geslaagde editie te brengen. “Het is een verjaardagsfeest die eigenlijk 2 jaar geleden gevierd moest worden maar ook hier gooide corona heel wat roet in het eten!” Vincent Leblon (39), de voorzitter van het feestcomité is dan ook blij dat de festiviteiten rond de reus en de molen opnieuw konden plaatsvinden.

Nieuwe kleding

“We hebben het verjaardagsfeest gekoppeld aan de voorstelling van onze nieuw outfits”, glundert hij. “Naast het duwen van de reus staat ons comité ook in voor de overbrenging van de oude tradities zoals die van de molenaar en de herders.”

“Onze vorige kostuums waren niet alleen oud, ze waren ook erg zwaar en warm om te dragen. Leerlingen van de Tremplin school in Moeskroen naaiden nieuwe exemplaren in elkaar en die werden dan ook op het verjaardagsfeest voorgesteld.”

Baptiste de reus stond centraal, al werd heel wat aandacht besteed aan randanimatie en activiteiten. Zowel jong als oud konden zich uitleven met oude volksspelen, enkele alpenhoornspelers zorgden voor een unieke muzikale ervaring en ook enkele geitjes vonden een weg naar de weide.

Wind en regen

De absolute blikvanger was dan weer de demonstratie met schapen en een herdershond. Met bijna Zwitserse precisie kon de border collie schapen tot binnen hun omheining leiden, tot groot jolijt van de toeschouwers. Eénmaal de demonstratie afgelopen vertrok iedereen in stoet door de landelijke wegen van de grensgemeente.

De weergoden waren dan weer niet in hun beste doen want zowel wind als regen was van de partij. Toch kon dat de pret niet drukken want honderden mensen vonden hun weg naar de weide en de molen.