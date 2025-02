Bakkerhoek klinkt op het nieuwe jaar

Bij de start van het nieuwe jaar werd in verschillende straten en buurten een nieuwjaarsdrink georganiseerd. Zo ook in de buurt van de Bakkerhoekstraat en de Menenstraat in Dadizele. Daar kwam een mooie groep inwoners samen om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Inmiddels heeft de buurt ook al enkele nieuwe activiteiten gepland voor 2025. Zo is er op maandag 21 april een tragewegenfamiliewandeling in de buurt. Het jaarlijkse Bakkerhoekfeest staat dit jaar op zaterdag 30 augustus op de agenda. (BF/foto JS)