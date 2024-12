Bakelandt herleefde in 2024

Zo’n 1.800 mensen zakten begin juli af naar het Vijverpark in Langemark voor de Musical Bakelandt. Met het spektakel slaagde het Bakelandtcomité erin om de legendarische struikrover weer tot leven te wekken zoals in de jaren 90 met de Bakelandtstoeten. Concrete plannen voor een vervolg zijn er echter nog niet.

Een musical brengen over het leven van Ludovicus Bakelandt was al meer dan vijftien jaar de grote droom van het Bakelandtcomité. 2024 werd het jaar waarin ze die droom zouden verwezenlijken. Een 120-tal acteurs, 40-tal muzikanten en een kinderkoor zetten op 4, 5, 6 en 7 juli zeven voorstellingen van het gesmaakte spektakel neer voor zo’n 1.800 toeschouwers. Een klein half jaar later is voorzitter Koen Verdru van het Bakelandtcomité nog steeds aan het nagenieten.

“We zijn alleszins zeer trots op wat we gerealiseerd hebben en dat het gelukt is”, zegt Koen. “Veel mensen fronsten de wenkbrauwen toen we onze plannen bekendmaakten. Hoe gaan jullie dat doen? En eerlijk gezegd: gedurende de voorbereidingen hebben we ook wel eens gezegd: waar zijn we mee bezig? Maar met de nodige inzet van de twaalf mensen in het Bakelandtcomité is dat allemaal zeer goed gelukt. We mogen ook de regisseur en de vele sterke acteurs niet vergeten. Zonder hen zou het ook niet gelukt zijn.”

Een van de doelstellingen van het Bakelandtcomité was om de naam Ludovicus Bakelandt weer bekend te maken onder de bevolking, en dan vooral de jongeren die de Bakelandtstoeten nooit meemaakten. “Dat is wel gelukt, denk ik. De jeugd kent het verhaal toch weer een beetje. Het is nog niet perfect, maar we kwamen van ver en zijn toch al een goed stuk vooruit in die betrachting.”

Bezinnen en rusten

Na de laatste voorstelling wachtte het zwarte gat. Voorlopig heeft het Bakelandtcomité geen plannen om een vervolg te breien aan de musical. “Eerst een tijdje bezinnen en rusten. En zoeken naar nieuwe inspiratie. Er zijn nog geen concrete plannen. Het is ook moeilijk. We hebben nu zo’n mooi spektakel gebracht, hoe moet je dat nog evenaren? Wat moet je nog doen in toekomst? Volgens mij liggen de verwachtingen van het publiek nu wel heel hoog. Het is niet dat we niets gaan doen, maar voorlopig zijn er nog geen ideeën of data.”