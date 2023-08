Back to school met de beste koopjes van de Septemberbraderie in Kortrijk

De Septemberbraderie op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 september in de binnenstad van Kortrijk staat helemaal in het teken van Back to School. Ideaal om de nieuwe outfits en het andere schoolgerief aan een prijsje te scoren. Het wordt een weekend vol koop- en kijkplezier, met straatartiesten, gezellige bars, springkastelen en héél interessante wedstrijden.

De septemberbraderie is al tientallen jaren een begrip in Kortrijk en ver daarbuiten. Een grote troost als afscheid van de zomervakantie en dankzij de aangeboden koopjes een stimulans om het nieuwe schooljaar goed te starten. Het thema is dit jaar dan ook ‘Back to school’. De bezoeker kan zich terug verwachten aan gezellige kraampjes, mooie batjes, af en toe een straatartiest op zijn pad en vooral ook fun voor de allerkleinsten. Er prijkt een kinderkermis op de Grote Markt en verspreid over de winkelstraten en pleinen staan springkastelen en kindergrimestanden te wachten op de jonge bezoekers. Op het Overbekeplein is er naast de kindergrime ook een winactie voor de Kortrijk Cadeaubon.

Drie dagen dus, om in een gezellig kader, en hopelijk onder een stralende zon, dié koopjes te vinden waar je al een tijdje op verlekkerd was, dat moet lukken. Het hele winkel- en wandelgebied wordt één grote shoppingzone. De handelaars geven het beste van zichzelf en hun zaak in hun stand op de braderie, op vrijdag van 11u tot 19u, op zaterdag en zondag telkens van 9u tot 19u.

Apéro Velcro

Op vrijdag is er vanaf 17u opnieuw Apéro Velcro op het Schouwburgplein, een openlucht aperitief met dj’s, bar en foodtrucks. De ideale after shopping afspraak. Goed om te bekomen van de eerste braderiedag maar evengoed om met vrienden af te spreken en het weekend op een schitterende manier in te zetten.

Win een goodiebag twv minstens € 100

Mathieu Dhantschotter, medewerker van Stad Kortrijk en organisator van de braderie, pakt dit jaar uit met een unieke Selfiewedstrijd gedurende het hele weekend. Hij is heel opgetogen over de mooie gesponsorde inhoud van de prijzen, tien goed gevulde goodiebags. Mathieu: ”Wil je kans maken op een goodiebag? Neem dan een selfie bij de zaak waar je iets kocht. Je plaatst die op facebook of instagram en vergeet zeker niet daarin zowel de handelaar als Stad Kortrijk te taggen via @stadkortrijk. De tien leukste foto’s winnen een goodiebag t.w.v minstens 100 euro. Deze wedstrijd is helemaal een winwin, zowel voor de klanten, voor de stad maar zeker ook voor de handelaars die hierbij in beeld komen.”