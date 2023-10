Back to Latino in Het Munchenhof: “De tickets vlogen de deur uit”

Meesurfend op de nostalgische hype van het discotheekleven in de jaren negentig organiseren The Vintage Dj’s op zaterdag 28 oktober een Back To Latino-party in de feestzaal van Het Munchenhof in Langemark. In een mum van tijd waren alle duizend tickets de deur uit. “De mensen verlangen naar de nostalgisch gevoel van de eighties en nineties”, zegt Luc Snaet van The Vintage DJ’s.

In 1984 bouwde Het Munchenhof zijn fuifzaal om tot een heuse discotheek die vier jaar later de naam Disco Latino kreeg. Vijftien jaar lang was Latino een begrip als dé danstempel van de streek. “Mensen kwamen van Kortrijk en Gent naar Langemark om te feesten en te dansen”, zegt eigenaar Hubert D’Hoine. “DJ Dirk Vandecasteele was er tien jaar ononderbroken de vaste dj van dienst. In 1992 kwam er een cocktailbar bij en in 1996 deden we nog een ingrijpende vernieuwing. De nieuwe discotheek werd op 15 december 1996 geopend met een optreden van Paradisio.”

In 1999 kwam er een einde aan Disco Latino en werd de discotheek opnieuw omgebouwd tot een grote feestzaal met 500 zitplaatsen. 24 jaar later kan je de hoogdagen van de befaamde discotheek echter herbeleven op de Back To Latino-party. Organisatoren zijn The Vintage DJ’s, bestaande uit Luc Snaet, Didi Decaestecker en Peter Desimpel. “We waren alle drie dj’s in de jaren tachtig en negentig, maar waren gestopt”, vertelt Luc, die vroeger bekend stond als Studio One. “Een vijftal jaar geleden kwamen we voor het eerst naar buiten als The Vintage DJ’s voor een revival van Back To The End, een fuif van de KAJ van Zillebeke. Dat ging eenmalig zijn, maar ondertussen draaiden we bijvoorbeeld ook al twee keer op Frietrock.”

Bierclub

Het idee om een Back To Latino te organiseren, kwam er nadat het drietal een bierclub oprichtte. “Didi is zytholoog. Hij heeft jaren gewerkt voor La Trappe, maar is onlangs directeur geworden van Rodenbach. Zo kwamen we op het idee om een bierclub op te richten. We hebben een 20-tal leden en om wat geld in het laatje te krijgen, wilden we eens iets organiseren. Met de hype rond de terugkeer van de Zillion dachten we aan een Back To Latino-party in Het Munchenhof”, vervolgt Luc. “Zelf heb ik nooit in de Latino gedraaid, maar wel in het Munchenhof toen het nog een fuifzaal was. Dan draaide ik op KLJ-fuiven voor 1.500 à 1.700 man. Legendarische feestjes waren dat!”

Het concept werd een grandioos succes. “Begin augustus startte de voorverkoop en binnen de maand was alles uitverkocht, duizend kaarten! We waren er zelf van geschrokken”, vervolgt Luc Snaet. “We hadden zo’n 500 à 600 mensen verwacht. Daarmee zouden we al meer dan tevreden geweest zijn. Maar blijkbaar doet de naam Latino nog bij veel mensen een belletje rinkelen. Ook de revival van de Zillion zit er misschien voor iets tussen. Het moet zijn dat er veel nostalgie is naar die discotheekcultuur uit de jaren tachtig en negentig. Aan de kaartenverkoop kunnen we trouwens zien hoe oud ons publiek is en dat varieert tussen de 35 en 75 jaar.”

Cocktailbar

Het trio haalt alles uit de kast om de ambiance van de jaren tachtig en negentig te doen herleven. “We zetten extra verlichting in zoals in de jaren negentig, met speciale lasers om helemaal het gevoel van toen terug te kunnen oproepen. Net zoals destijds zullen er ook weer danseresjes op de podia staan en zal een machine belletjes blazen”, licht Luc Snaet al een tipje van de sluier. “Ook de cocktailbar van toen keert terug met Pisang, Safari en alle speciale Latino-cocktails. Om alles in goede banen te leiden, voorzien we ook stewards en parkeerbegeleiders. Er is ook een pendeldienst. Taxidienst Leo rijdt met vijf busjes, zodat de mensen veilig thuis kunnen geraken.”

Luc benadrukt dat afzakken naar Het Munchenhof geen zin heeft als je geen kaartje hebt. “We mogen echt niet meer mensen toelaten, onder andere omwille van de brandveiligheid. Op sociale media zien we dat er veel mensen nog proberen aan kaartjes te geraken, maar aan de deur zullen er zeker geen meer te verkrijgen zijn”, besluit Luc Snaet.