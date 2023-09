AZ Zeno zet deuren open: Bezoek het gerenoveerde ziekenhuis tijdens Open Bedrijvendag

Op zondag 1 oktober neemt ook AZ Zeno campus Blankenberge deel aan Open Bedrijvendag. Ga als eerste op verkenning doorheen het compleet gerenoveerde gebouw en ontdek hoe en waarvoor je zoal op de campus terecht kan.

De voorbije maanden kreeg het ziekenhuisgebouw op de campus Blankenberge een grondige make-over. Sinds maart 2023 is de tweede en derde verdieping van de gerenoveerde vleugel al volledig in gebruik. De gloednieuwe verblijfskamers met warm interieur, aangenaam binnenklimaat en comfortabele inrichting verwelkomden intussen al heel wat patiënten. Op de nieuwe inkom en consultatieruimtes op de eerste verdieping was het echter nog even wachten, maar nu is het bijna zover. Heel binnenkort kunnen bezoekers en patiënten eindelijk ontvangen worden in een lichtrijke omgeving met open inkom, ruime consultatieruimtes en aangename wachtkamers. Helemaal in de frisse, luchtige en hedendaagse AZ Zeno-stijl.

Spectaculair zicht

Tijdens de Open Bedrijvendag krijg jij de primeur en kan je als allereerste de gloednieuwe inkom en consultatiezones ontdekken. Bij goed weer start de rondleiding op het dak, waar je een spectaculair zicht wacht. Vervolgens ontdek je op eigen tempo de revalidatieruimte, de nieuwe kamers, het operatiekwartier en de moderne consultatieruimtes. Tijdens de rondleiding geven medewerkers je graag een extra woordje uitleg en demonstreren artsen diverse toestellen. De kleinste bezoekers kunnen tijdens de rondleiding op zoek naar Piep de muis.

Goed om weten: iedereen is welkom, maar om alle bezoekers vlot rond te kunnen leiden zitten er wel wat trappen verwerkt in de rondleiding. Minder mobiele bezoekers kunnen gebruik maken van de lift, maar starten de rondleiding meteen in het gebouw en niet op het dak wegens niet rolstoeltoegankelijk.

Vooraf inschrijven is niet nodig, alle info vind je via www.azzeno.be/openbedrijvendag en op de socialemediakanalen van het ziekenhuis.