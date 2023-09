Avontuur, workshops, muziek en animatie op laatste Natuurfestival in De Panne

Op 30 september is er de laatste editie van het Natuurfestival in het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne. Het wordt opnieuw een festival vol beleving in en rond het Calmeynbos.

Op het centrale plein zorgt het kleine circustheater Larie en Apeschool voor interactie met ouders en kinderen. Je steekt zeker iets op bij het Kerkuilkwartet of Leven in de poel. Durvers kunnen zich aan een deathride wagen, in de bomen van het Calmeynbos klimmen of boogschieten. Op de Sappentrapper trap je al fietsend je eigen fruitsap bij elkaar! Ook in de tuin zijn er leuke activiteiten: bootje varen en je eerste zeilervaring opdoen, modder voelen, koorden draaien, er is het blotevoetenpad of ‘strontje uit kontje’…

In het natuurdorp kun je kennismaken met vissersfolklore en oude ambachten, of zelf aan de slag gaan met natuurlijke materialen, zoals touw maken van brandnetel of braam, leder maken van vishuiden, bouwen met leem… Wie zich wil verdiepen in het Noordzeeleven, kan terecht bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) om meer te leren over Noordzeevangsten en ze te determineren.

Nieuw concept

Centrumleider Emanuel Demey: “De rustigere activiteiten vinden plaats achter de cafetaria. Op het duinterras worden streekbiertjes en biolimonade geserveerd, en we zorgen voor cateringkraampjes. Zoals elk jaar maken we de winnaars van onze Zomerzoektocht bekend, met een fantastische prijzenpot.”

“Het is dit jaar het allerlaatste Natuurfestival, maar we werken zeker een nieuw concept uit met de natuur als thema, onder een andere naam.”