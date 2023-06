Avondrit voor motoren en bromfietsen opent het 57ste Sint-Pietersfestival: “Keuze uit diverse afstanden op GPS”

Op 23, 24, 25, 26 en 28 juni vind een nieuwe editie plaats van het Sint-Pietersfestival. Na afloop van de vernieuwde editie in 2022 borrelden de eerste ideetjes op voor een volgende editie. Een van deze ideetjes was onder meer op vrijdagavond een Sint-Pieter-avondrit voor motoren en retro-bromfietsen. Er kan eveneens gedanst worden op een afterworkparty, aan elkaar gedraaid door diverse dj’s, waaronder Sven Ornelis.

Ook dit jaar pakt het Sint-Pietersfestival opnieuw uit met een goed gevulde affiche waarop een zeer gevarieerd programma terug te vinden is. Ook wordt er opnieuw op zoek gegaan naar een nieuwe poorter en poorteres op zaterdagavond. “Na het wijzigen van de positie van onze tent vorig jaar, nemen we deze editie afscheid van de iconische gestreepte tent”, opent Ilse Houtrique, voorzitster van het Sint-Pietersfestival. “We gaan namelijk voor een iets modernere look. Net als vorig jaar zal het festivalterrein, dat in de schaduw van de Sint-Pieterskerk ligt, volledig worden afgesloten, om zo het festivalgevoel prominent aanwezig te laten zijn. Op vrijdag openen we het festival vanaf 16 uur met een motor- en bromfietsenavondrit, waarbij deelnemers de keuze krijgen uit diverse afstanden op GPS. Op datzelfde moment wordt eveneens het startschot gegeven van de afterworkparty waarop diverse dj’s plaatjes aan elkaar komen draaien. Onder meer dj Lieven van de Kroone, dj Deef van de Ververie en onze eigen burgemeester zullen daarbij hun opwachting maken, net als Sven Ornelis. Verder tijdens het festivalweekend is er ook opnieuw plaats voor een kubbwedstrijd, een driewielerkoers, een loopkoers, twee wielerwedstrijden, eierwerpen en noem maar op.”

Poorter en poorteres

Het is trouwens al een jarenlange traditie dat tijdens het Sint-Pietersfestival op zaterdagavond op zoek wordt gegaan naar een nieuwe poorter en poorteres. “Tot op heden schreven zich drie kandidaat-poorters en twee kandidaat-poorteressen zich in om deel te nemen aan de verkiezing”, gaat de voorzitster verder. “We hopen alvast dat dit aantal de komende dagen nog wat zal aandikken om er zo opnieuw een spannende verkiezingsavond van te maken. Wie zich nog wenst in te schrijven aan deze verkiezing en 16+ is, kan zijn kandidatuur sturen naar dirk_tallieu@hotmail.com. Voor de nieuwe poorter en poorteres reserveren wij alvast een prijzenpot van 700 euro. Muzikaal wordt de avond opgeluisterd door The New Sint-Pieters Selection en mag Kuurns talent zijn beste beentje voorzetten in Kuurne’s Got Talent. Wie het Sint-Pietersfestival bezoekt, wordt alvast verzekerd van een gezellige sfeer!” Wie op zaterdagavond niet bij de verkiezing van poorter en poorteres aanwezig kan zijn, kan nog steeds op zondagmorgen om 11.30 uur te weten komen wie de nieuwe poorter en poorteres zijn geworden tijdens de traditionele sleuteltjesworp. Het programma van het Sint-Pietersfestival nalezen, kan op sintpieter.wixsite.com/sintpietersfestival. (BRU)