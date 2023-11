Avondje spel en plezier met Gezinsbond tijdens Café Soirée

De Gezinsbond Reninge organiseert na het succes van vorig jaar op zaterdag 18 november in oc Oud Gemeentehuis in Reninge de tweede editie van de pop-up Café Soirée. Het wordt een gezellige avond vol spel en plezier onder familie en vrienden voor jong en wat ouder. “Je kan er gewoon wat praten bij een drankje of een kaartje leggen”, luidt het bij de Gezinsbond. “Maar je kan ook darts spelen, spijkers kloppen in een boomstam of een gezelschapsspel spelen, er is voor elk wat wils. Café Soirée start om 19 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Op de foto zien we Renaat Devos, Pieter-Paul Voet, Dirk Snick, Ludwine Snick, Jeanine Soetaert, Gianna Delanghe (zittend) en Danny Merveillie. (KVCL/gf)