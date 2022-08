Avelgem loopt vol voor ‘La Braderie’

‘La Braderie’ in Avelgem was een groot succes. Op 27 augustus liepen de straten van Avelgem vol met mensen. Sommigen kwamen voor de koopjes, anderen genoten van de concerten, met het optreden van Margriet Hermans als kers op de taart.

Maar ook jonge bands zoals ‘Forester’ of ‘Subatomic Strangers’ waren aanwezig. Ook Christa (76) zag dat het goed was. “We zijn hier al van deze voormiddag en liepen toen de Braderie eens af, en nu zijn we hier om naar het concert van Margriet Hermans te luisteren.”

Handelaars tevreden

Ook de lokale handelaars vonden het een topeditie. Amélie Vandendriessche (33) heeft een interieur- en decoratiewinkel in Avelgem. “Mijn winkel bestaat eigenlijk nog maar 1 jaar. Onze stijl is voornamelijk Scandinavisch, en ik probeer echt te werken met Scandinavische of Belgische leveranciers. Ik sta erop dat alles van goede kwaliteit is en dat ik weet vanwaar het komt. Vorig jaar was de eerste keer dat ik op “La Braderie” sta, maar toen was ik net open en dat was wel goed, maar ook niet goed, omdat niemand mij kende. Nu is al beter (lacht). De braderie is ook echt wel nodig om gekend te raken, dus daar ben ik ook zeer blij voor dat de handelaars daar zelf hun schouders onderzetten.”

(ML)