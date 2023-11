Avelgem kondigt eindejaarsactie ‘WINter in A’ aan

Door Avelgem rijden geeft je nu al winterkriebels. Met sfeervolle kerstverlichting, winterse etalages en paraderende pinguïns kan je er niet meer naast kijken. Met ‘WINter in A’ wil het gemeentebestuur daar nog een (sneeuw)schepje bovenop doen. Winkelen in Avelgem moet zo een echt winters evenement worden. Ideaal voor de komende kerstperiode.

Met het initiatief ‘WINTer in A’ heeft het gemeentebestuur als doel om het lokaal winkelen tijdens de eindejaarsperiode opnieuw te stimuleren. Dit initiatief biedt de inwoners de mogelijkheid om via hun inkopen bij lokale handelaars kans te maken op één van de prijzen uit de prijzenpot. Caroline Valck, schepen van lokale economie in Avelgem, benadrukt het belang van het ondersteunen van onze lokale handelaars tijdens deze periode: “Van het ultieme kerstcadeau tot de perfecte winteroutfit. Onze inwoners kunnen voor al hun winterkoopjes perfect terecht bij onze lokale handelaars”, aldus de schepen

De actieperiode loopt van 15 november 2023 tot en met 15 januari 2024. Gedurende deze periode ontvang je bij elke aankoop, ongeacht het bedrag, een sticker van de deelnemende handelaar. De handelaars zijn onderverdeeld in vijf verschillende categorieën: Horeca, Voeding (bijvoorbeeld een broodjeszaak, bakker, enz.), Mode (zoals een kledingwinkel, schoenenwinkel, enz.), Verzorging (bijvoorbeeld een kapper, apotheek, enz.) en Andere (denk aan een fietsenwinkel, garage, enz.)

Als je een volle spaarkaart hebt én bij minstens drie verschillende categorieën hebt gewinkeld, kun je je spaarkaart inleveren in de verzamelboxen die te vinden zijn in het gemeentehuis, het sociaal huis, de bibliotheek of in Spikkerelle. Door dit te doen, maak je kans op één van de vele mooie prijzen die beschikbaar worden gesteld door zowel de gemeente als alle 55 deelnemende handelaars. De totale prijzenpot, samengesteld door de gemeente en de handelaars, bedraagt meer dan 4.500 euro in totaal.

Op de website www.avelgem.be/eindejaarsactie kun je een overzicht vinden van alle handelaars die deelnemen aan de eindejaarsactie. Daarnaast kun je ook de prijzenpot bekijken en ontdekken welke prijzen je kunt winnen. (JDB)