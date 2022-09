Autovrije zondag in verschillende West-Vlaamse steden trekken veel volk

Meer dan 30 Vlaamse steden en gemeenten en Brussel hielden zondag een autovrije zondag, zo ook Kortrijk, waar veel jonge gezinnen present tekenden. De blikvanger was een (fiets)kraan van 60 meter hoog.

De spits van de autovrije zondag werd afgebeten door de 11e editie van de Bruggenloop, een initiatief van Franky Vandoorne. Er waren loopwedstrijden voor kleuters, jongeren van het 1e tot en met 6e leerjaar, G-lopers en 5 en 10 km lopers, samen goed voor ruim 750 lopers. Maxime en Mathis liepen de 100 meter mee. “Ze hebben hun best gedaan en kregen een medaille”, zegt papa Detlef. De jongens kregen vocale steun van Carine en Benny en mama Delphine.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Nicolas en Sharon kwamen met hun kinderen Isolien (13), de tweeling Gust en Lowie (10) en de kleien Louelle naar de Grote Markt. “We wisten dat het een autovrije zondag is, maar weten niet precies wat er allemaal gebeurt, speciaal activiteiten voor de kinderen. Er was blijkbaar weinig communicatie rond het evenement.”

Ontdekken

“We weten wel dat er een Urban Walk was door enkele gebouwen van de stad zoals de raadszaal en de Beatrijszaal in het stadhuis. Het is Stad Kortrijk ontdekken op een andere manier”, zeggen Nikolas en Sharon die van Bissegem afkomstig zijn en al 5 jaar op Overleie wonen.

Carine, Benny, Detlef, Mathis, Maxime, Maurite, Delphine. © JVGK

“Een mooie wijk en dichter bij het centrum. Zeg maar een tevreden Kortrijkzaan”, lacht Nikolas. “We gaan nu op ontdekking met de kinderen, een wandeling zal hen deugd doen.”

Waar de Grote Markt er nog stil bij lag rond 10.45 uur kwam daar snel verandering in toen een grote kraan met een arm van 60 meter de hoogte inging: de Sky Bikes. Dé blikvanger van deze autovrije zondag, waarop je jezelf omhoog fietst. “De grote kraan werd geïnstalleerd door The Fungroup. Dat is anderhalf uur zorgvuldig werken. Alles moet stabiel staan”, luidt het.

Verrassend uitzicht

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit), zijn man John Geldof en de vriendinnen Chloé en Lily waagden als eerste de trip naar 60 meter hoog. “Een verrassend uitzicht maar wel zeer hoog”, blozen de jongelui. “Het geeft een mooi uitzicht van een autovrije stad waar het volk en fietsers midden over de straat kunnen wandelen of fietsen”, aldus Axel Weydts.

Isolien, Sharon, de tweeling Gust en Lowie en Louelle op de arm van papa Nikolas. © JVGK

De autovrije zondag eindigde om 18 uur. Daarna nam de auto opnieuw de stad in en was de kraan iets na 19 uur verdwenen.