Auto’s kijken en kopen: Zoute Grand Prix verwacht recordopbrengst bij veiling

Van donderdag 5 tot en met zondag 8 oktober staat Knokke-Heist weer in het teken van de Zoute Grand Prix. “De Mini die werd ontworpen door David Bowie is alvast een van de vele pronkstukken”, zegt woordvoerder Frederic Degezelle. “En op de veiling met maar liefst 147 loten verwachten we een recordopbrengst.”

De dertiende editie van de Zoute Grand Prix komt eraan. Het evenement groeide uit van een rondrit vanuit ‘t Zoute met prachtige bolides naar het grootse meerdaagse auto-evenement zoals we het vandaag kennen.

“Het evenement bestaat dit jaar uit vijf evenementen, die plaatsvinden op twee prachtige locaties op het strand van het Zoute, op een steenworp van elkaar”, vertelt woordvoerder Frederic Degezelle. “Anders dan vorig jaar is de Knokke Golf niet weerhouden als locatie. We concentreren nu alles op en ter hoogte van een strook Zeedijk tussen het Albertplein en De Wielingen.”

Defileren

“De wagens die deelnemen aan de Zoute Rally by Stow en de Zoute GT Tour zullen van donderdag tot en met zondag op de Zeedijk voor de paviljoenen defileren. Autoliefhebbers zullen ze ‘s morgens bij de start – tussen 8 en 10.30 uur, ongeveer – perfect en dus volledig gratis kunnen spotten.”

De twee strandpaviljoenen waar het mooiste en meest exclusieve op de automarkt te zien is, hebben een gezamenlijke oppervlakte van 13.000 m². Blikvanger is de gloednieuwe Zoute Gallery by EY, een tent die wordt opgebouwd op het Albertstrand ter hoogte van het geheel vernieuwde Albertplein. Dit paviljoen verzamelt alle historische wagens, terwijl het tweede paviljoen, op het strand ter hoogte van de Wielingen, onderdak biedt aan de wagens van vandaag en die van de toekomst.

“In twee strand- paviljoenen staan auto’s van toen, nu en straks”

“Onder meer de Mini Cooper die ontworpen werd door wijlen David Bowie is een van de pronkstukken”, zegt Degezelle. “We verwachten ook veel van de Bonhams veiling. Vorig jaar waren er 75 loten en was er een opbrengst van 25 miljoen euro. Dit jaar zijn er maar liefst 147 loten. We verwachten dat de opbrengst daar vlot over zal gaan, misschien zelfs zal verdubbelen.”