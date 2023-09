Autoloze zondag en randevenementen schot in de roos in Kortrijk: “Leuk voor de kinderen”

Autoloze Zondag heeft vorig weekend vele honderden deelnemers gelokt, van Overleie en Veemarkt tot de Grote Markt, het Overbekeplein en het Schouwburgplein. De stad had alle plaats gemaakt voor kinderanimatie, activiteiten en randevenementen. Dit jaarlijkse feest is een van de mooiste evenementen.

Wijk Overleie gaf met de Bruggenloop traditioneel het startschot van deze dag. De Bruggenloop is een organisatie van de vriendenkring rond trekker Franky Vandoorne. Het is een loopwedstrijd over de mooiste bruggen van Kortrijk. Wie daarna naar het centrum trok, kwam veel volk tegen.

In de namiddag veranderde dat zienderogen naar massa’s volk, voor de kinderanimatie en randactiviteiten. Zo was er op het Schouwburgplein een kinderdorp met muziek en initiaties dansen, krijttekenen, goochelen en circusacts en rijden met een fiets, step of gekke fiets op een parcours.

“Het is moelijker dan je denkt, met een step rijden en draaien. Fietsen gaat beter”, vertelt Alysia (7), die samen met haar broertje Jari (5) en haar moeder naar Kortrijk was gekomen. “Eens een autovrije zondag is wel leuk voor de kinderen”, aldus moeder Elise. Verder konden kinderen hun eigen fiets pimpen, meerijden of zelf trappen met de gocarttrein, of vechtsporten gaan bekijken en beoefenen op de Veemarkt.

Geen grote moeilijkheden

Ook de mobiele acts van Chasse Patatte, Cycling Circus en Bike Babes trokken de aandacht. Hiphopwerking The Fam en Dansgezelschap BASTA mochten de dag afsluiten op de Grote Markt.

Behalve het wegslepen van fout geparkeerde wagens in straten waar niet mocht geparkeerd worden, waren er volgens de politie geen noemenswaardige moeilijkheden. “Een autoluw centrum kan aangenaam zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).