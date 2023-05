Autofanaten reizen honderden kilometers om hun auto’s te showen in Wielsbeke

Zondag konden autofanaten hun hart ophalen tijdens de ‘High Quality water-& aircooled car show chapter 3’ aan Kasteel Hernieuwenburg in Wielsbeke.

De weergoden waren de Petrol Brothers goed gezind. In een zonovergoten park Hernieuwenburg kwamen maar liefst 600 trotse eigenaars hun adembenemende bolide showen voor een talrijk opgekomen publiek. “Hier kom je voor de sfeer en de gezelligheid en voor prachtig glimmende auto’s”, vertelt Stijn Van Malleghem van Petrol Brothers.

Boven De Wolken

Dat we terug op zoveel belangstelling kunnen rekenen is fantastisch. Een groot deel van de opbrengst gaat naar ‘Boven de wolken’. De bezoekers kwamen er gratis in, maar 1 euro, die vrijblijvend kon gegeven worden, ging integraal naar ‘Boven De Wolken’, net als 50 procent van de volledige opbrengst.

Boven De Wolken biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. Dit met veel respect, ervaring en liefde voor kostbare herinneringen.

Een van de vele trotse eigenaars was de Duitser Markus Scheid. “Ik kwam via Instagram in contact met mijn vriend Jordi Ollivier van de Petrol Brothers”, vertelt Markus woonachtig in het Duitse Ravensburg.

“Dit weekend ontmoette ik hem voor het eerst in levende lijve. Dat ik daar 775 kilometer moest voor reizen heb ik er graag voor over. Dit is een van de mooiste happenings die ik al bijwoonde. Ik heb onder andere Boedapest, Praag en andere grote events bezocht. Je kan hier genieten van prachtige wagens, een lekkere hap en drankje en het stralende weer maken het compleet. Hier kom ik zeker nog terug.”

(ELD)