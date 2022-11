Arts Parasar stelt tentoon in Sint-Andriesziekenhuis

Bezoekers van het Sint-Andriesziekenhuis kunnen tot 19 januari in de inkomhal het werk van de Tieltse kunstkring Arts Parasar bewonderen. De expo, die op 12 november geopend werd door dr. Guido Mehuys, is een tijdelijke tentoonstelling onder de vleugels van de vzw Kunst in Sint-Andriesziekenhuis Tielt (KAT).

Er zijn werken van Christiane Arickx, Agnes Bekaert, Martine Kesteloot, Willy Minne, Eric Plets en Monique Vroman te bewonderen. Op de foto zien we de leden van Arts Parasar met voorzitter KAT Annick Debonné en bestuurslid Hilde Van Den Wyngaert. (gf)