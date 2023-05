Artmarkt opent Kuurnse zomerprogramma

Van vrijdag 2 tot zondag 4 juni palmt Artmarkt het gemeentecentrum van Kuurne in als opener van de Kuurnse zomerprogrammatie.

Op vrijdag 2 juni wordt de Artmarkt geopend met een zomerbraderie en stockkoopjes vanaf 14 uur. Ook op zaterdag en zondag zijn er stocksales en is er braderie in de Kerkstraat, Koningin Elisabethstraat en op het vernieuwde marktplein. Doorlopend is er ook de drie dagen een tentoonstelling in de Sint-Michielskerk van oude schilderijen van Kuurne en Kuurnenaren. In het kader van 900 jaar Kuurne zal ook een waslijn opgehangen worden op het marktplein. Je zal er tekeningen en schilderwerkjes kunnen bewonderen van de hand van kunstenaars van de Kuurnse Kunstkring en leerlingen van de diverse Kuurnse scholen.

“Ondanks het marktplein nu nog een werf oogt, hebben wij er alle vertrouwen in dat deze werf tegen de start van de Artmarkt plaats zal geruimd hebben voor een mooi afgewerkte zone”, vertelt Johan Bossuyt, voorzitter van het braderiecomité. “We kregen de belofte van de aannemer dat de helft van het marktplein reeds zal afgewerkt zijn, een oppervlakte die we met plezier zullen invullen met kunstenaars. Na 15 jaar van vlotte samenwerking met de Kuurnse Kunstkring slaan wij ook dit jaar opnieuw de handen in elkaar voor dit evenement. De creativiteit van de kunstkring, de organisatorische insteek van Bra3 en de gezamenlijke inzet en werkkracht van beiden zorgen immer voor een vlotte samenwerking en sterk evenement. Maar uiteraard is ook de gewaardeerde steun van het gemeentebestuur onmisbaar.”

Op zondag 4 juni zullen een zestigtal kunstenaars het beste van zichzelf geven op en rond het vernieuwde marktplein van Kuurne. Daarnaast is er tevens op zondag ook heel wat straatanimatie en muzikale omlijsting voorzien. Meer info via www.artmarktkuurne.be. (BRU)