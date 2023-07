Artistiek directeur zorgt voor kleine revolutie bij MA Festival: “Ik hou ervan om zachtjes tegen schenen te schoppen”

Door de jonge Brugse jazzpianist Hendrik Lasure als curator voor de concertreeks ‘Younger than Jesus’ in te schakelen, veroorzaakt de nieuwe artistiek directeur Jan Van den Borre een kleine revolutie bij MA Festival. Net zoals stichter Robrecht Dewitte zestig jaar geleden.

“Ik hou ervan om zachtjes tegen de schenen te schoppen”, bekent Jan Van den Borre. De voormalige fluitist van onder meer Anima Eterna Brugge en de intendant van Il Gardellino mocht als artistiek directeur voor het eerst het programma van het MA Festival samenstellen. Deze jubileumeditie – de zestigste! – vindt plaats van 4 tot en met 13 augustus op meerdere locaties in Brugge, met vreugde en feest als thema.

Hendrik Lasure

“Hetgeen wijlen Robrecht Dewitte zestig jaar geleden, met de hulp van zijn vrouw Alice en vele Brugse vrijwilligers, realiseerde, was revolutionair”, vertelt Jan Van den Borre. “In de jaren 60 waren uitvoeringen van Oude Muziek rebels, dat ging in tegen de gevestigde klassieke muziek. Stiekem gingen vrijwilligers affiches uithangen, Robrecht kreeg aanvankelijk boel met het stadsbestuur. De ruzie met de overheid is gelukkig al lang verleden tijd. Maar hopelijk zorgen we met onze programmering voor 2023 ook voor een kleine, muzikale revolutie. Want we willen aansluiting vinden bij de jongere muziekliefhebbers. Vandaar dat ik Hendrik Lasure gevraagd heb om de concertreeks Younger than Jesus te cureren. Die zal vertolkt worden door musici jonger dan 33 jaar.”

“We willen aansluiting vinden bij de jongere muziekliefhebbers”

“Hoe ik bij Hendrik Lasure terechtgekomen ben? Ik heb nog vaak samen geconcerteerd met Hendriks vader, Joris Lasure, die zanger was bij het ensemble Ex Tempore. Hij plaatste op Facebook lovende berichten over schntzl, het jazzduo van zijn zoon Hendrik. Zo zijn de contacten gelegd. Oude Muziek mag niet verstikkend’ worden, ze krijgt pas haar volle waarde als je die confronteert met hetgeen er nu gebeurt. Vandaar het idee om de confrontatie met hedendaagse jazz aan te gaan. Zo gek is dat niet, want beide genres zijn gebaseerd op akkoordenschema’s en improvisaties.”

Muzikale grenzen

Voor Hendrik Lasure is het MA Festival een kans om als muzikant eens te meer uit zijn eigen comfortzone te treden. Eind vorig jaar ontpopte hij zich met de cd Het Wiel nog als singer-songwriter, met in het West-Vlaams gezongen liedjes. Hendrik Lasure: “Ik ben geen kenner van Oude Muziek, maar ging als kind vaak mee met mijn vader, toen die met Ex Tempore in kerken optrad. Ik las dan stripverhalen tijdens die concerten. Maar ik heb zo wel het muzikaal universum van Bach leren kennen.”

“Met mijn band warm bad zal ik in de Sint-Gilliskerk in dialoog gaan met Ex Tempore en motetten van Bach vertolken. Oude Muziek herwerkt voor drie elektrische gitaren en keyboards! In de Schuur van Ter Doest zal ik samen met drummer Casper Van De Velde, mijn kompaan bij schntzl, een elektrische remix van twaalfde-eeuwse liederen brengen. Oude Muziek in de remix! Ik hou ervan mijn muzikale grenzen te verleggen. En ik zal voor de allereerste keer een eigen compositie vertolken op de Brugse beiaard. Geef toe: beiaardklanken, dat is pure ambient muziek”, aldus Hendrik Lasure.

Info: www.mafestival.be