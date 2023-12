Artistiek coördinator Sigrid Janssens: “December Dance in Brugge had nood aan meer kleur en diversiteit”

Van 7 t/m 17 december vindt de zestiende editie van het festival December Dance plaats op diverse locaties in Brugge. “We focussen op meerstemmigheid, het festival had nod aan meer kleur en diversiteit”, zegt coördinator Sigrid Janssens, die voor het eerst het programma mocht samenstellen.

Sedert oktober 2022 is Sigrid Janssens de artistieke coördinator van Dans in Brugge: een samenwerking tussen het Concertgebouw, het Cultuurcentrum en KAAP. Voor de editie 2023 van December Dance mag deze Antwerpse, die eerder bij Kultuurfactorij Monty en toneelspelersgezelschap Stan werkte, voor het eerst volledig haar ding doen.

Dansstad

“Samen met de drie cultuurhuizen wil ik van Brugge een echte dansstad maken voor publiek én makers. Het grote voordeel is dat we hier zeer verschillende – grote en kleine zalen – speelplekken hebben: het Concertgebouw, MaZ, stadsschouwburg en de Biekorf”, stelt Sigrid Janssens. Terwijl December Dance vroeger werkte rond één curator/choreograaf of één land, stapt de artistieke coördinator doelbewust van dat concept af.

“Het festival moet een internationale staalkaart zijn van de hedendaagse dans nu. Tegelijkertijd bieden we onze ‘makers’ de kans op een podium met een eigen creatie. Ik zet vanaf deze editie zeer bewust in op meerstemmigheid en kies voor voorstellingen die diverse etnische en culturele achtergronden, maar ook genderidentiteit en andere stijlen in de danswereld loodsen. Het programma breekt de klassieke danscodes open”, vertelt Sigrid Janssens.

Techno en volksdans

De artistiek coördinator geeft enkele voorbeelden: “Lisa Vereertbrugghen, één van onze ‘makers’, brengt met ‘While we are here’ een straffe kruising tussen hardcore techno en volksdans, een soort rave. Choreograaf Al Timimi uit in ‘Havoc’ met zes breakdancers zijn verzet tegen het establishment, een knipoog naar de South Bronx in New York, die begin de jaren ‘70 in brand stond. Na de voorstelling kan het publiek verder feesten met de Brugse Spacebabymadcha, een icoon in de Belgische hiphopscène.”

“De witte Zuid-Afrikaanse Robyn Orlin brengt een ode aan de zwarte Zoeloe-riksja’s in haar thuisland uit. De Amerikaanse choreograaf Trajal Harrell brengt dan weer in ‘The Romeo’ dertien dansers met uiteenlopende genders op scène, die de jonge minnaar uit Shakespeare bekende theaterstuk vertolken. Maar de meest controversiële dansvoorstelling wordt ongetwijfeld ‘Le Sacre du Printemps’: onze ‘maker’ Michiel Vandevelde gaat met niet-standaard lichamen een uitdagende interpretatie aan van deze beroemde compositie van Stravinsky”, aldus Sigrid Janssens.

