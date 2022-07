Artiestendag in De Panne: “Het voortbestaan houdt me bezig”

Norbert Dekimpe (79) is verheugd dat de Markt en de Kasteelstraat naar jaarlijkse traditie op de eerste zondag van augustus weer het decor zullen zijn voor de Artiestendag. De 35ste editie ziet hij als een mijlpaal, maar hij steekt vooral de loftrompet over wijlen André Alderweireld, die in 1988 het artistieke evenement boven de doopvont hield.

De wieg van Norbert stond in Bellegem, het dorp van brouwerij Omer Vander Ghinste, maar zijn vakanties bracht hij door in De Panne, en dat werd later zijn vaste stek. “In 2000 werd ik trouwe medewerker van André om elk jaar van de Artiestendag iets moois te maken”, vertelt Norbert.

“Wat ooit begon met een handjevol deelnemers, groeide uit tot een succesvol evenement waarbij we verscheidene jaren tussen 130 en 150 deelnemers mochten inschrijven. Toen André ziek werd, heb ik in 2007 het roer overgenomen.”

Corona had impact

“Jammer dat corona zo’n spelbreker is geweest. De impact merken we nu nog. Vooral oudere deelnemers en Fransen haken af. De reden? Mensen zijn enorm bezig met uitgestelde privéfeesten en evenementen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Gelukkig staat de teller nu al op meer dan 100 deelnemers, waarvan zelfs 22 nieuwe. Een 60-tal mensen zien we elk jaar terug.”

“Onze trouwste gast is ouderdomsdeken Roger Lampaert uit Zillebeke, die al 33 jaar present is. Altijd hebben we een groot deelnemersveld uit Wallonië. Veel Waalse vakantiegangers linken De Panne trouwens aan de Artiestendag. Ik vind het dan ook belangrijk dat ik me inzet om het imago van onze gemeente hoog te houden. De samenwerking met het bestuur is prima, en we krijgen veel steun.”

Deelnemers die 15, 20 en 25 jaar naar de Artiestendag komen, krijgen allemaal een erediploma en een geschenk van het lokaal bestuur. “Dat persoonlijke contact is belangrijk en daar ligt de sleutel van het succes”, weet Norbert. “Op de Artiestendag zelf ben ik met enkele medewerkers al om 2 uur ’s ochtends uit de veren om de tafels te plaatsen, om te zorgen dat alle auto’s en standhouders hun plekje krijgen.”

“Dan ga ik op pad met de schepen om de diploma’s uit te reiken en ga ik alle standhouders persoonlijk bedanken. In de loop van het jaar trek ik het land en Noord-Frankrijk rond om kunstmarkten en vernissages te bezoeken. Zo leg ik regelmatig vruchtbare contacten.”

Opvolging

Het enthousiasme van Norbert is nog altijd groot, want hij smeedt al plannen voor vernieuwing. “Volgend jaar zou ik graag een gaststad uitnodigen en bekijken hoe we die kunnen promoten. Maar mijn grootste bekommernis is het voortbestaan van de Artiestendag. Ik ben niet meer van de jongsten, en ik hoop uit de grond van mijn hart dat iemand of een team met evenveel goesting voor het voortbestaan van dit mooie evenement zal zorgen.”