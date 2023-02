Arthur en Amélie aangesteld als kersvers jeugdprinsenpaar carnaval van Koksijde

Voor Arthur Van Acker (7) en Amélie Catteeuw (11) is het dit jaar een memorabele krokusvakantie. Tijdens het traditionele Kindercarnavalsfeest in de Witte Burg in Oostduinkerke dongen zij mee naar de titel Jeugdprins en Jeugdprinses 2023, en hun droom kwam uit! Zij kaapten de begeerde titel weg, en werden enkele dagen later officieel gehuldigd in de Kokpit, het gemeentehuis van Koksijde.

Maurice Legein, bezieler van heel wat carnavalsactiviteiten en van het kindercarnavalsfeest, verwelkomde de kersverse jonge prins en prinses, die een beetje bedeesd, maar apetrots op de plechtigheid aanwezig waren, uitgedost in hun gloednieuwe koningsblauwe carnavalsoutfit. “Het feest in de Witte Burg was een succes,” verzekert Maurice.

“Maar liefst 188 kinderen hadden zich verkleed en genoten van het kinder-discofeest. De jury had het niet makkelijk, maar uiteindelijk maakten ze de uitslag bekend: een heel jaar lang mogen Arthur en Amélie zich respectievelijk jeugdprins en jeugdprinses carnaval 2023 noemen!”

Woensdagnamiddag waren prins Arthur en prinses Amélie alweer present voor de Kindercarnavalstoet. Vanop hun praalwagens overschouwden ze de stoet en de supporters terwijl ze door de straten van Koksijde-Dorp richting Koksijde-Bad reden, waar ze in cc CasinoKoksijde nog maar eens uitbundig mochten feesten, samen met alle kinderen die hadden deelgenomen aan de stoet.