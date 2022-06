ARhus pakt uit met ruilwinkel op de Batjes in Roeselare: “Een broek voor een boek”

Op zaterdag 25 juni organiseert kenniscentrum ARhus een ruilwinkel. Er wordt niets gekocht of verkocht, maar wel geruild. Je kan er de hele dag terecht om planten, boeken en kledij te ruilen.

Tweedehands is ‘in’. Tegenwoordig organiseren zelfs winkelketens ‘swapstores’ (al dan niet éénmalig) waar niets gekocht of verkocht wordt, maar waar goederen worden omgeruild. “Tijdens de Batjes zet ARhus zo’n duurzame en eerlijke pop-up ruilwinkel op. Op Batjeszaterdag 25 juni van 10 tot 18 uur kan je op het plein De Munt planten, boeken en kledij omruilen”, vertelt Deniza Miftari, projectmedewerker bij ARhus.

“Kijk naar je kleerkast, ga eens voor je boekenrek staan en denk bewust na over welk boek, welke broek of welke plant je belangrijk vindt of vond. Wil je het een nieuwe thuis geven zodat iemand anders er ook van kan genieten? Noteer op een kaartje waarom je dat kledingstuk/boek/plant graag wil ruilen, wat het voor jou betekent(de) en wat je de volgende eigenaar m/v/x wenst.”

“Kom je zonder ruilvoorwerp in het winkeltje langs en wil je iets meenemen, dan kan je een talentbriefje invullen. Zo geef je jouw talent – bv. kapsel knippen, lamp ophangen, soep maken, belastingbrief invullen, boodschappen doen, lekkende kraan repareren, kader ophangen, appels plukken, … in ruil voor een ruilwinkelwaar. Deze talenten kunnen later in ARhus ingewisseld worden bij iemand die jouw talent kan gebruiken!”

Deelmarkt

ARhus wil met dit experiment het gesprek aangaan over talenten, over bewust consumeren, over ruilen, over onbetaalde en onzichtbare arbeid of zorg in onze samenleving. “Heb jij kledij, een boek of plant die je wil ruilen? Breng je donatie vanaf 1 juni binnen aan het onthaal van ARhus De Munt of in één van onze afdelingen. Let op: één voorwerp volstaat.”

“Daarnaast zetten we de vele deelinitiatieven die RSL rijk is, in de schijnwerpers. We nodigen de initiatiefnemers van Lets, Plantenasiel Den Aster, Baby- en speel-otheek GOED … uit om hun initiatief in real life voor te stellen of flyertjes op onze markt achter te laten. Ben je benieuwd naar het deellandschap van Roeselare? Aarzel dan niet om een praatje te komen slaan”, zegt projectmedewerker Siska Pannecoucke.