Argentijntjes laten je stemmen voor Dentergemse Top 100

Minivoetbalclub De Argentijntjes maken zich met hun jaarlijkse Top 100 alvast klaar voor het kermisweekend in Dentergem. Stemmen voor je favoriete nummer in de lijst kan nu al.

Het gaat om de derde editie van de populaire Top 100. “Op vrijdag 14 juli trekken we de zomerkermis op gang tussen de kerk en pastorie”, vertelt Billy Demaeght van De Argentijntjes. “Iedereen kan mee bepalen welke muziek er te horen valt. Stemmen kan via www.dentergemsetopt100.be. Daar kan je je persoonlijke top drie ingeven, samen met een boodschap die we tijdens het evenement op een groot scherm zullen vertonen. We verwerken alle inzendingen tot de ultieme Top 100, die integraal vanaf 16 uur wordt afgespeeld. De Dentergemse Top 100 is heel toegankelijk en heeft als doel de mensen uit Dentergem en de omliggende gemeenten samen te brengen en zo de zomerkermis en voor velen het zomerverlof op een heel gezellige manier in te zetten.”

Kans op Dentergembon

Nadat de nummer 1 bekend is, gaat het feest verder met zomerse hits van DJ Reversed. “Elke aanwezige maakt bovendien kans op een Dentergembon, te besteden bij de lokale handelaars”, vertelt Billy. “Deze prijs kozen we om het geheel een lokale toets te geven, want Dentergem blijft het dorp waar de meeste van De Argentijntjes geboren en getogen zijn.” (vadu)

Meer info: www.dentergemsetop100.be.