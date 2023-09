Ardooise ondernemingsraad organiseert eerste editie culinaire fietstocht

Op zondag 24 september pakt de nieuwe Ardooise ondernemingsraad uit met de eerste editie van een culinaire fietstocht. Enkele leden van de raad nemen het heft in handen en sturen de Ardooienaren per fiets culinair op weg. Starten aan de Ark in de Melkerijstraat kan tussen 14 en 15 uur.

Met dit eerste initiatief willen de Ardooise ondernemers – een aantal gevestigde waarden en enkele nieuwe en enthousiaste ondernemers – zich kenbaar maken en de band met de bevolking verstevigen. Deze tocht laat je toe Ardooie te leren kennen en de rijkdom aan ondernemingen te waarderen.

15 of 30 kilometer

Er zijn twee afstanden. Er is een kindvriendelijke route van 15 kilometer en een tocht van 30 kilometer voor de meer geroutineerde fietsers. Bij de start is er reeds een verrassing voor de kleine sneukelmondjes.

Vervolgens wordt iedereen bij Sjetje en Gazetje op het Dorpsplein van Koolskamp ijskoud verwend. Vervolgens rij je naar de Rysselendemolen en naar het Schuttershof in Ardooie-Centrum waar je verrast wordt.

Doe je mee aan de grote tocht, dan ontdek je vervolgens Vé DS Taal op Maat. Daar maakt de klassieke infrastructuur even plaats voor drankjes en hapjes van Q’linair. Zowel de kleine als de grote tocht eindigen in de Ark waar de Music Burgers klaar staan.

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van de gemeente Ardooie: www.ardooie.be/inschrijvingen of via mail op info@veds.be. Deelnemen aan deze tocht kost 25 euro voor (jong)volwassenen (ouder dan 15 jaar). Vier- tot 15-jarigen betalen je 15 euro. Gratis voor min 4-jarigen.

De ondernemersraad rekent op een succesvolle start en werkt nu al aan een tweede initiatief op het einde van het jaar.